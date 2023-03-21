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Боится ареста? Кремль не стал комментировать возможность поездки Путина в ЮАР

Новина українською →
Вторник 21 марта 2023 18:41
Боится ареста? Кремль не стал комментировать возможность поездки Путина в ЮАР Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кремле пока не комментируют возможную поездку российского диктатора Владимира Путина в ЮАР на саммит БРИКС в августе.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "ТАСС".

"Пока не принимались такие решения", - заявил он.

В ответ на уточняющий вопрос, изменилась ли как-то подготовка к саммиту российской стороной, Песков отметил: "Все идет своим чередом".

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.

Согласно решению суда теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признающих юрисдикцию МУС.

Ранее Sky News сообщал, что ЮАР обязана арестовать Путина, если он приедет на саммит в августе.

При этом в самой ЮАР заявили, что знают о своих юридических обязательствах по поводу ордера на арест Путина.

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