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ПАР зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні, - Sky News

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ПАР, П'ятниця 17 березня 2023 22:29
ПАР зобов'язана заарештувати Путіна, якщо він приїде на саміт у серпні, - Sky News Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages-)
Автор: Каріна Левицька

Південна Африка буде юридично зобов’язана виконати ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, якщо він відвідає саміт, що заплановано на серпень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News

Попри те, що закордонні поїздки Путіна були обмежені після вторгнення Росії в Україну, він все ж відвідав невеликі колишні радянські держави Таджикистан і Туркменістан у червні минулого року. Проте, як повідомляється, російський диктатор має відвідати саміт БРІКС у Дурбані, Південна Африка, у серпні цього року.

Однак відсьогодні Південно-Африканська Республіка входить до числа 118 країн, які ратифікували Римський статут МКС, і, отже, має юридичний обов’язок забезпечити виконання ордера на арешт.

Чи дійсно ПАР затримає Путіна

Навіть якщо він поїде на переговори з лідерами Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки, перспектива того, що президент приймаючої країни Сиріл Рамафоса накаже своїм військам вивести пана Путіна в наручниках, вважається дуже віддаленою.

Адже Південна Африка має певну історію в цій сфері, оскільки відмовилася арештувати президента Судану Омара аль-Башира, на якого також був виданий ордер МКС, під час його візиту в 2015 році.

Нагадаємо, сьогодні суд Гааги видав ордер на арешт Путіна.

Росія відразу відреагувала на рішення МКС.

Генеральний прокурор України Андрій Костін пояснив, що дає ордер Гааги на арешт Путіна.

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