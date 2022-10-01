Бої за Лиман. ЗСУ зайшли до міста, противник біжить: ситуація прямо зараз

Сили оборони України зайшли до Лимана (Донецька область). Противник в оточенні, а звільнення цього міста може відкрити шлях до просування у напрямку Луганської області.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію у Лимані.

Сили оборони зайшли до Лиману

Згідно з останньою інформацією, Збройні сили України вже зайшли до міста . Спікер Східного угрупування Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону заявив, що бої ще продовжуються.

"Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою - це правда. Ми вже в Лимані, але йдуть бої. Деталі будуть пізніше", - зазначив він.

Раніше у соціальних мережах з'явилося відео того, як українські військові піднімають прапор біля стели на в'їзді до міста.

Просування до Лиману

Також сьогодні військові підтвердили, що в районі Лимана вже звільнено п'ять населених пунктів - Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. На даний момент там відбуваються стабілізаційні заходи.

Фото: звільнені населені пункти (google.com/maps)

Про те, що ЗСУ зайшли в Дробишеве, стало відомо ще напередодні. Відповідне відео записали бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади.

А президент Володимир Зеленський вчора у вечірньому зверненні заявив про звільнення Ямполя. Він також подякував за успіхи військовослужбовцям 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій та 103-й окремій бригаді територіальної оборони.

Ворог оточений, але намагається тікати

Ще вчора повідомлялося, що на Лиманському напрямку йде операція з оточення російського угруповання, і вона вже "на етапі завершення". Українська армія взяла під вогневий контроль фактично всі підходи, логістичні шляхи супротивника, якими він доставляв боєприпаси та живу силу. Тут наступ іде не так стрімко, як у Харківській області, оскільки ворог закріпився сильніше.

Тим не менш, сьогодні з'явилося відео, як наші війська повідомляють окупантам, що вони в оточенні, і пропонують їм здаватися.

За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, в оточенні перебувають понад 5 000 російських військових .

"Військові з Росії, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва з проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тисяч військових РФ", - зазначив він.

Гайдай також припустив, що російські війська можуть прорватися з оточення або здадуться в полон. Вже відомо, що противник масово залишає позиції, військову техніку та будь-якими шляхами намагається врятуватися. Фонд "Повернися живим" опублікував відео з безпілотника "Лелека", на якому видно, як окупанти тікають з Лимана.

Значення Лимана та оцінки експертів

Військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна назвав ситуацію в Лимані чудовою новиною, оскільки це місто є своєрідним "ключом" від Сватового (Луганська область).

"Певною мірою можна вважати, що Лиман - це ключ від оборони Сватового, якщо дивитися на північний схід, а що стосується Рубіжного та Лисичанська, то це стосується південного сходу", - наголосив він.

За його словами, на цих ділянках противник намагається створити потужні вузли оборони, і поки що складно передбачити, наскільки вдалими будуть їхні дії. У будь-якому випадку те, що відбувається у Лимані, - це черговий етап у контрнаступі ЗСУ для звільнення всієї території України.

Як зазначив на телемарафоні Сергій Череватий, звільнення Лимана важливе для визвольної операції з кількох сторін - продовження Харківської операції та кураж для українських бійців, деморалізація оточеного ворога, який хвалився своєю непереможністю, та відчинені ворота далі на Сватове, Кремінну та Сєверодонецьк.

Крім того, тут українські війська б'ються тут не проти російських мобілізованих, а проти професійного армійського бойового резерву "Барс".

"Наші війська зламали не якихось там мобіків, а дуже потужну оборону. І це ще більше підвищує ціну наших зусиль", - додав він.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Сили оборони можуть взяти Ліман під контроль протягом 72 годин. У цій оцінці вони посилаються на заяви російської сторони, яка нібито ще контролює дорогу з Лиману до Торського.

Крок, який означає дуже багато

Президент Володимир Зеленський назвав поступ на Лиманському напрямі дуже важливим кроком. Він також подякував українським бійцям за реалізацію цього елементу оборонного задуму.

"У нас є суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які для нас багато означають", - заявив напередодні президент.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк провів паралелі з Іловайським котлом у серпні 2014 року. Але тепер противнику доведеться просити про "зелений коридор".

"8 років тому російські військові оточили наші війська під Іловайськом. Тоді наші хлопці погодилися вийти без зброї. Але Росія порушила слово - колону розстріляли. Сьогодні просити про вихід з Лиманського котла доведеться Росії. Якщо, звичайно, тим, хто бенкетує у Кремлі, є справа до своїх солдатів", - написав він у своєму Twitter, натякаючи на вчорашні заходи в Москві, під час яких було оголошено незаконну анексію українських територій.

Станом на вечір 1 жовтня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про втрату контролю над Лиманом. Нібито війська були виведені на "вигідніші рубежі". Також противник визнав, що ЗСУ мають значну перевагу на цьому напрямі.

Українська сторона поки що не підтверджує повний вихід російських окупантів.