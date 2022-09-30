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Зеленський про успіхи ЗСУ біля Лимана: Це кроки, які значать для нас багато

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П'ятниця 30 вересня 2022 22:00
Зеленський про успіхи ЗСУ біля Лимана: Це кроки, які значать для нас багато Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові просуваються на сході країни. Зокрема, захисники досягли неабияких успіхів біля Лимана у Донецькій області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Маємо суттєві результати на сході нашої країни. Про це вже достатньо публічної інформації. Усі чули, що відбувається у Лимані Донецької області. Це кроки, які значать для нас багато", - сказав він.

Зеленський подякував українським війським за реалізацію цього елементу оборонного задуму України.

"Ми повинні звільнити всю нашу землю, і це буде найкращим доказом того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу - навіть такій знахабнілій, як Росія", - додав він.

Нагадаємо, що сьогодні Інститут вивчення війни повідомив, що українські військові 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана, а також перерізали останній шлях Торське-Дробишеве, яким окупанти могли б відступити.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення загарбників біля Лиману перебуває "на етапі завершення".

Окрім того, ЗСУ показали ймовірну втечу окупантів на Лиманському напрямку.

До того ж, українські бійці звільнили Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

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Володимир Зеленський Донецька область
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