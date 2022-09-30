Чи оточені російські війська в Лимані: у ЗСУ дали відповідь

Операція з оточення російського угруповання на Лиманському напрямі (Донецька область) знаходиться "на етапі завершення". Однак подробиці з'являться після стабілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в коментарі " Суспільному ".

Фото: ситуація в районі Лиману (deepstatemap)

Він зазначив, що Генштаб ЗСУ поки що не називає населені пункти, які перейшли під контроль українських військ, оскільки операція продовжується.

"Деталі за взятими місцями точно назвати поки що не можемо. Оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити, вони діляться радісними відео, але бої ще продовжуються. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати докладніше. Коли будуть проведені всі заходи щодо безпеки та не буде відбуватися контратака ворога", - зазначив він.

За словами Череватого, на Лиманському напрямі йде операція з оточення російського угруповання і вона вже знаходиться "на етапі завершення".

"Важко коментувати, оскільки операція ще триває. Операція саме по оточенню цього угруповання. Під вогневим контролем ВСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси і живу силу", - сказав він, додавши, що у Лимана російська армія набагато сильніше укріплена, ніж була під Харковом, де ЗСУ "зламали" окупантів і вони втекли.

"Тому це зайняло час, але наш Генеральний штаб і штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки", - додав Череватий.