ISW: ЗСУ можуть звільнити Лиман у найближчі 72 години

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, посилаючись на так званих "офіційних представників "ДНР" та російських військових кореспондентів, пишуть, що російські війська все ще контролюють Лиман, але відступили з позицій у Дробишеві та Ямполі.

Російські джерела, на які посилається ISW, стверджували, що росіяни все ще контролюють одну дорогу з Лимана до Торського, тоді як українські сили перекрили дорогу Дробишево-Торське в районі Ставок.

Ці джерела також відзначили зростання активності українських розвідувально-диверсійних груп на трасі Сватово-Торське на північний схід від Лимана, після того, як вони, за повідомленнями, перетнули річку Жеребець. На геолокаційних кадрах також видно, як українська артилерія завдає ударів по російських сил, що відступають, в районі Торського.

Також ISW пише, що 30 вересня українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктам у Луганській області. На геолокаційних кадрах видно наслідки українських ударів HIMARS по телевізійній вежі та радіоретранслятору в Старобільську, а також по асфальтовому заводу під Алчевськом, де, за повідомленнями, знаходилися російські війська.

Виведення російських військ з Лиману нагадує хаотичний відступ з Балаклії на Харківщині з поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки.

Російське військове командування не надіслало необхідних підкріплень і натомість обстрілює ракетами Миколаївську область, а не допомагає обороні Лимана.

Раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення загарбників біля Лимана знаходиться "на етапі завершення".

Крім того, ЗСУ повідомляли, що зайшли до Ямполя на Донеччині і впритул підійшли до Лимана зі східного боку. До того ж українські бійці звільнили Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

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