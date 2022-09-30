Ключ від оборони Сватового. Експерт пояснив, чому важливо звільнити Лиман

Операція щодо блокування російського угрупування в Лимані на Донбасі є чудовою новиною з фронту. Оскільки це місто є своєрідним "ключем" від оборони Сватового.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

На питання журналіста, чи відомо про те, скільки російських військових можуть перебувати наразі в Лимані, експерт відповів, що "наразі йому достеменно не відомо кількість там особового складу військ РФ".

Однак Селезньов наголосив те, наші військові проводять заходи з блокування угрупування росіян, які там знаходиться і це чудова новина, як і з кожного звільненого міста та селища. Адже це пов'язано з деокупацією України.

"Певною мірою можна вважати, що Лиман - це ключ від оборони Сватового, якщо дивитися на північний схід, а що стосується Рубіжного та Лисичанська, то це стосується південного сходу",

Експерт звернув увагу і на те, що росіяни на цих ділянках намагаються створити дуже потужні вузли оборони, але наскільки вдалими будуть їх дії досить важко передбачити.

"Оскільки ми розуміємо, що новомобілізованих вояків РФ може кинути на ці ділянки для посилення власного угрупування", - підкреслив Селезньов.

Військовий експерт підсумував, що події в Лимані є черговим кроком в контрнаступі ЗСУ, який спрямований на деокупації всієї нашої країни, але зрозуміло, що їх буде ще чимало.

Що відомо про ситуацію в Лимані

Зазначимо, сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донбасі, а також перерізали останній шлях Торське-Дробишеве, яким окупанти могли б відступити.

Втім, Генштаб поки не коментує ситуацію. Хоча речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив ЗМІ, операція з оточення росіян біля Лиману перебуває "на етапі завершення" та зазначив, що "після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше".

Водночас ватажок "ДНР" Денис Пушилін уже практично визнав оточення окупантів, заявивши, що місто опинилося "у півкільці українських сил".

Примітно, що сьогодні ЗСУ показали ймовірну втечу росіян на Лиманському напрямку, опублікувавши відповідне відео, а в Офісі президента вже кажуть, що Росії доведеться просити Україну про виведення своїх військових з оточення в районі Лиману.