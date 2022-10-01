Фото: Міноборони Росії заявило про втрату Лимана та продовження наступу ЗСУ (Getty Images)

У Міністерстві оборони Росії підтвердили втрату російськими військами Лимана Донецької області та заявили, що українські військові продовжують наступ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.