Бояться Путіна? В Euroclear знайшли виправдання саботажу конфіскації російських активів

В Бельгії депозитарій Euroclear, де знаходиться більша частина заморожених активів Росії, виправдав свій спротив конфіскації грошей РФ тим, що нібито боїться дій Кремля у відповідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зокрема генеральний директор Euroclear Валері Урбен написала листа до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти. В листі Урбен заявила про нібито "ризики" запропонованого Європою "репараційного кредиту".

Урбен зазначила, що надання Україні допомоги із прямим залученням заморожених активів Росії нібито буде сприйнято світом, як "конфіскація" - особливо, мовляв, у країнах за межами Євросоюзу.

Таким чином, на її думку, прецедент нібито може "налякати" інвесторів, які вкладають кошти у європейський державний борг, в тому числі суверенні фонди та центробанки інших держав (конкретних прикладів Урбен не навела). Мовляв, це буде розглядатися, як нібито порушення верховенства права.

Також у листі сказано, що зобов'язання інвестувати активи РФ у спеціальні безвідсоткові боргові інструменти нібито гарантовано призведе до неназваних "контрзаходів" з боку Росії. Урбен заявляє, що побоюється так званих "юридичних позовів" з боку Кремля, від яких Euroclear повинен бути захищений.

Тому бельгійський депозитарій вимагає безумовних гарантій покриття ризиків до моменту, поки існує "юридична відповідальність". Під цим Урбен розуміє "ризики з боку Росії" та неназваних інших держав, проблеми ліквідності, а також неназвані "інші ризики".