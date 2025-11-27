В Бельгии депозитарий Euroclear, где находится большая часть замороженных активов России, оправдал свое сопротивление конфискации денег РФ тем, что якобы боится ответных действий Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В частности генеральный директор Euroclear Валери Урбен написала письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Кошти. В письме Урбен заявила о якобы "рисках" предложенного Европой "репарационного кредита".

Урбен отметила, что предоставление Украине помощи с прямым привлечением замороженных активов России якобы будет воспринято миром, как "конфискация" - особенно, мол, в странах за пределами Евросоюза.

Таким образом, по ее мнению, прецедент якобы может "напугать" инвесторов, которые вкладывают средства в европейский государственный долг, в том числе суверенные фонды и центробанки других государств (конкретных примеров Урбен не привела). Мол, это будет рассматриваться, как якобы нарушение верховенства права.

Также в письме сказано, что обязательство инвестировать активы РФ в специальные беспроцентные долговые инструменты якобы гарантированно приведет к неназванным "контрмерам" со стороны России. Урбен заявляет, что опасается так называемых "юридических исков" со стороны Кремля, от которых Euroclear должен быть защищен.

Поэтому бельгийский депозитарий требует безусловных гарантий покрытия рисков до момента, пока существует "юридическая ответственность". Под этим Урбен понимает "риски со стороны России" и неназванных других государств, проблемы ликвидности, а также неназванные "другие риски".