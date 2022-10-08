Бояться повторення? У Криму почали зупиняти фури, які їдуть у напрямку мосту

Також повідомляється, що фури накопичуються на великих стоянках та АЗС.

При цьому співрозмовник агентства не має інформації про те, як можна виїхати за межі Криму.

Зазначимо, що в російському "Національному антитерористичному комітеті" заявили, що на Кримському мості нібито стався підрив вантажного автомобіля, який спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу.

При цьому джерела РБК-Україна повідомляють, що підрив Кримського мосту міг бути спецоперацією СБУ.

Тим часом так звана "влада" півострова заявила про перекриття руху мостом і намір запустити поромну переправу через протоку.

Також зазначимо, що після пожежі у жителів Криму виникла паніка. На АЗС спостерігаються черги, а "влада" вводить обмежений продаж продуктів.

Усі подробиці про вибух на Кримському мосту - у матеріалі РБК-Україна.

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