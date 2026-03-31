Бояться нових "діп страйків"? Військові кола РФ закликають Кремль укласти мир, - ISW

08:39 31.03.2026 Вт
2 хв
У РФ починають рахуватись з успішними ударами ЗСУ по критичній інфраструктурі
aimg Костянтин Широкун
Фото: у РФ починають рахуватись з успішними ударами ЗСУ по критичній інфраструктурі (Getty Images)

Успішні удари ЗСУ по російських тилах посилили у військових колах РФ розмови щодо необхідності швидкого завершення бойових дій проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними аналітиків ISW, успішні удари України по РФ викликають зростаючу тривогу в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі.

Відомий російський ультранаціоналістичний військовий та політичний коментатор заявив, що економічний потенціал Заходу "на порядки" більший за російський, а удари українських безпілотників по Росії все частіше несуть суттєву загрозу інфраструктурі.

Також повідомляється, що Росія не може виробити достатню кількість ракет-перехоплювачів, щоб конкурувати із західним економічним потенціалом, і тому "приречена на поразку" та змушена негайно "вирішити проблему припинення війни".

Російські провоєнні голоси в інформаційному просторі також починають визнавати успіхи України на передовій та адаптацію безпілотників.

Російський ультранаціоналістичний блогер 26 березня поскаржився, що російські війська не зможуть змінити несприятливу ситуацію на полі бою в найближчі місяці, і що "досить успішні" українські контратаки порушили здатність Росії продовжувати наступ у 2026 році.

Мілблогер також зазначив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації, високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів та розкритикував російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських безпілотників.

Що передувало

Нагадаємо, 29 березня безпілотники вкотре атакували Ленінградську область Росії. У результаті виникла пожежа в порту "Усть-Луга".

Вперше удар по порту припав на 25 березня. Тоді на території порту "Усть-Луга" спалахнула "пожежа" після атаки дронів.

Варто зазначити, що порт "Усть-Луга" – це один із найбільших портів РФ на Балтійському морі та ключовий вузол для експорту російських нафтопродуктів, розташований на відстані близько 1000 кілометрів від українського кордону.

