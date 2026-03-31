Боятся новых "дип страйков"? Военные круги РФ призывают Кремль заключить мир, - ISW

Успешные удары ВСУ по российским тылам усилили в военных кругах РФ разговоры о необходимости скорейшего завершения боевых действий против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По данным аналитиков ISW, успешные удары Украины по РФ вызывают растущую тревогу в российском ультранационалистическом информационном пространстве.

Известный российский ультранационалистический военный и политический комментатор заявил, что экономический потенциал Запада "на порядки" больше российского, а удары украинских беспилотников по России все чаще несут существенную угрозу инфраструктуре.

Также сообщается, что Россия не может произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы конкурировать с западным экономическим потенциалом, и поэтому "обречена на поражение" и вынуждена немедленно "решить проблему прекращения войны".

Российские провоенные голоса в информационном пространстве также начинают признавать успехи Украины на передовой и адаптацию беспилотников.

Российский ультранационалистический блогер 26 марта пожаловался, что российские войска не смогут изменить неблагоприятную ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы, и что "достаточно успешные" украинские контратаки нарушили способность России продолжать наступление в 2026 году.

Милблогер также отметил, что украинские войска "превосходят" россиян в способности к технологической адаптации, высоко оценил качество украинских беспилотников-перехватчиков и раскритиковал российское военное руководство за медленную реакцию на адаптацию украинских беспилотников.