Боятся новых "дип страйков"? Военные круги РФ призывают Кремль заключить мир, - ISW
Успешные удары ВСУ по российским тылам усилили в военных кругах РФ разговоры о необходимости скорейшего завершения боевых действий против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным аналитиков ISW, успешные удары Украины по РФ вызывают растущую тревогу в российском ультранационалистическом информационном пространстве.
Известный российский ультранационалистический военный и политический комментатор заявил, что экономический потенциал Запада "на порядки" больше российского, а удары украинских беспилотников по России все чаще несут существенную угрозу инфраструктуре.
Также сообщается, что Россия не может произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы конкурировать с западным экономическим потенциалом, и поэтому "обречена на поражение" и вынуждена немедленно "решить проблему прекращения войны".
Российские провоенные голоса в информационном пространстве также начинают признавать успехи Украины на передовой и адаптацию беспилотников.
Российский ультранационалистический блогер 26 марта пожаловался, что российские войска не смогут изменить неблагоприятную ситуацию на поле боя в ближайшие месяцы, и что "достаточно успешные" украинские контратаки нарушили способность России продолжать наступление в 2026 году.
Милблогер также отметил, что украинские войска "превосходят" россиян в способности к технологической адаптации, высоко оценил качество украинских беспилотников-перехватчиков и раскритиковал российское военное руководство за медленную реакцию на адаптацию украинских беспилотников.
Что предшествовало
Напомним, 29 марта беспилотники в очередной раз атаковали Ленинградскую область России. В результате возник пожар в порту "Усть-Луга".
Впервые удар по порту пришелся на 25 марта. Тогда на территории порта "Усть-Луга" вспыхнул "пожар" после атаки дронов.
Стоит отметить, что порт "Усть-Луга" - это один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.