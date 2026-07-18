У Ботсвані заявили, що РФ стрімко вербує їхніх громадян на війну проти України

Сьогодні в суботу міністерство опублікувало заяву, в якій міститься застереження громадянам від прийняття пропозицій щодо роботи без перевірки їхньої справжності. Вся причина тому, що багатьох обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до участі в бойових діях проти України.

"Кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману, залучаючи до подібних схем, зростає з лякаючою швидкістю. (Міністерство - ред.) продовжує отримувати сповнені розпачу дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, з описом небезпечних умов, з якими вони стикаються", - йдеться у заяві.

Bloomberg зазначило, що раніше в таких країнах, як Кенія та Південна Африка, було заарештовано та звинувачено осіб, які вербували африканців для участі у російській війні.

До речі, у лютому у звіті некомерційної організації Inpact, яка реалізує програму All Eyes On Wagner, говорилося, що щонайменше 316 африканців загинули у боях проти України.

Кенія у свою чергу заявляла, що на війну було завербовано 1000 її громадян.