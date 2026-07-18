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У Ботсвані заявили, що РФ стрімко вербує їхніх громадян на війну проти України

17:21 18.07.2026 Сб
2 хв
Що розповіли у Ботсвані про вербування з боку Росії?
aimg Едуард Ткач
Фото: влада отримує дзвінки від людей, яких залучили у війну (Getty Images)

Міністерство міжнародних відносин Ботсвани заявило про стрімке зростання громадян, котрих обманом чи примусом залучають воювати на боці Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Сьогодні в суботу міністерство опублікувало заяву, в якій міститься застереження громадянам від прийняття пропозицій щодо роботи без перевірки їхньої справжності. Вся причина тому, що багатьох обманом змушують виїхати за кордон, а потім примушують до участі в бойових діях проти України.

"Кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману, залучаючи до подібних схем, зростає з лякаючою швидкістю. (Міністерство - ред.) продовжує отримувати сповнені розпачу дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій, з описом небезпечних умов, з якими вони стикаються", - йдеться у заяві.

Bloomberg зазначило, що раніше в таких країнах, як Кенія та Південна Африка, було заарештовано та звинувачено осіб, які вербували африканців для участі у російській війні.

До речі, у лютому у звіті некомерційної організації Inpact, яка реалізує програму All Eyes On Wagner, говорилося, що щонайменше 316 африканців загинули у боях проти України.

Кенія у свою чергу заявляла, що на війну було завербовано 1000 її громадян.

Росія вербує іноземців на війну проти України

Нагадаємо, у листопаді 2025 року в Центрі протидії дезінформації заявили, що з початку повномасштабної війни Росія завербувала воювати проти України громадян із 128 країн.

Також у лютому цього року у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що Росія активно вербує громадян африканських країн для участі у війні, маскуючи це під освітні програми та цивільне працевлаштування.

У тому ж місяці глава МЗС України Андрій Сибіга сказав, що у лавах російської армії у війні проти України беруть участь понад 1700 громадян.

Вже в лютому Сібіга заявив, що Росія продовжує активно вербувати африканців, але, крім цього, такі випадки почастішали і в Латинській Америці.

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Російська ФедераціяАфрикаБотсванаВійна в Україні