Росія активізувала вербування громадян Африки до свого війська, - Сибіга
Росія продовжує активно вербувати громадян країн Африки на війну проти України. Такі випадки почастішали й у Латинській Америці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів під час спілкування з журналістами.
"Ми бачимо небезпечну тенденцію рекрутування Росією громадян деяких країн чи багатьох країн Африки в своє військо", - сказав Сибіга.
За його словами, це одразу простимулювало звернення багатьох африканських країн до України допомогти їм у поверненні їхніх громадян.
"Перевірка, чи ми маємо дані про африканців, які воюють на російській території, і яким чином запобігти і припинити цю нелегальну діяльність росіян не лише в Африці, але вони зараз фокусуються на Африці", - додав міністр.
Сибіга також розповів, що він говорив зі своїми колегами про посилену відповідальність за незаконне найманство.
"І в багатьох країнах ввели кримінальну відповідальність за найманство. Завдяки нашим розвідслужбам ми передали схеми людей, які причетні до найманства", - зазначив глава МЗС.
Україна просить африканське головування зробити це одним із предметів, фокусів чи пріоритетів наступного року. Тому, що це проблема, яка зростає.
Окрім того, Росія вербує найманців і в Латинській Америці.
"Тому дуже важливо ідентифікувати їх. Тому, що ми маємо списки.
Список громадян іноземних країн, які воюють на боці Росії. Ми маємо список і вбитих. І ми маємо свій список тих, хто тут у полоні", - додав Сибіга.
Він розповів, що нещодавно відвідував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Ми з ними спілкувалися. Ми надаємо доступ консулам цих країн, аби вони побачили. Тому що Україна дотримується своїх зобов'язань у рамках Женевських конвенцій. І що важливо - тут Україна виступає як союзник. Вони (африканські партнери - ред.) до нас звертаються , як спільно подолати це явище", - зазначив міністр.
Найманці в армії РФ
Нагадаємо, Росія активно вербує громадян країн Африки на війну проти України.
Зокрема, раніше повідомлялося, що РФ завербувала на війну понад тисячу громадян Кенії. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.
Також раніше на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.
А бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ взяли в полон у Покровську двох громадян Колумбії, які воювали на боці російських окупаційних сил.
Окрім того, ми повідомляли, що громадян Південної Африки обманом залучали до служби в російській армії та участі у бойових діях проти України. Їх змушували працювати в окопах у мороз, тривалий час залишали без води й належного харчування, а також змушували переховуватися від атак дронів.
Також зростає кількість ідентифікованих іноземців з Африки, які загинули, воюючи на боці Росії проти України. Так, на Луганщині виявили тіла двох громадян Нігерії, що служили у складі армії РФ.
А у Зімбабве повідомили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України.
