Росія активізувала вербування громадян Африки до свого війська, - Сибіга

Росія продовжує активно вербувати громадян країн Африки на війну проти України. Такі випадки почастішали й у Латинській Америці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів під час спілкування з журналістами.

"Ми бачимо небезпечну тенденцію рекрутування Росією громадян деяких країн чи багатьох країн Африки в своє військо", - сказав Сибіга.

За його словами, це одразу простимулювало звернення багатьох африканських країн до України допомогти їм у поверненні їхніх громадян.

"Перевірка, чи ми маємо дані про африканців, які воюють на російській території, і яким чином запобігти і припинити цю нелегальну діяльність росіян не лише в Африці, але вони зараз фокусуються на Африці", - додав міністр.

Сибіга також розповів, що він говорив зі своїми колегами про посилену відповідальність за незаконне найманство.

"І в багатьох країнах ввели кримінальну відповідальність за найманство. Завдяки нашим розвідслужбам ми передали схеми людей, які причетні до найманства", - зазначив глава МЗС.

Україна просить африканське головування зробити це одним із предметів, фокусів чи пріоритетів наступного року. Тому, що це проблема, яка зростає.

Окрім того, Росія вербує найманців і в Латинській Америці.

"Тому дуже важливо ідентифікувати їх. Тому, що ми маємо списки.

Список громадян іноземних країн, які воюють на боці Росії. Ми маємо список і вбитих. І ми маємо свій список тих, хто тут у полоні", - додав Сибіга.

Він розповів, що нещодавно відвідував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Ми з ними спілкувалися. Ми надаємо доступ консулам цих країн, аби вони побачили. Тому що Україна дотримується своїх зобов'язань у рамках Женевських конвенцій. І що важливо - тут Україна виступає як союзник. Вони (африканські партнери - ред.) до нас звертаються , як спільно подолати це явище", - зазначив міністр.