В Ботсване заявили, что РФ стремительно вербует их граждан на войну против Украины

Сегодня в субботу министерство опубликовало заявление, в котором содержится предостережение гражданам от принятия предложений о работе без проверки их подлинности. Вся причина в томя что многих обманом заставляют выехать за границу, а затем принудить к участию в боевых действиях против Украины.

"Число граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение, вовлекая в подобные схемы, растет с пугающей скоростью. (Министерство - ред.) продолжает получать душераздирающие звонки от граждан Ботсваны, уже находящихся на передовой, с описанием опасных условий, с которыми они сталкиваются", - говорится в заявлении.

Bloomberg отметило, что ранее в таких странах, как Кения и Южная Африка, были арестованы и обвинены лица, которые вербовали африканцев для участия в российской войне.

К слову, в феврале в отчете некоммерческой организации Inpact, которая реализует программу All Eyes On Wagner, говорилось, что как минимум 316 африканцев погибли в боях против Украины.

Кения в свою очередь заявляла, что на войну были завербованы 1000 ее граждан.