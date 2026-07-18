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В Ботсване заявили, что РФ стремительно вербует их граждан на войну против Украины

17:21 18.07.2026 Сб
2 мин
Что рассказали в Ботсване о вербовке со стороны России?
aimg Эдуард Ткач
Фото: власти получают звонки от людей, которых завлекли в войну (Getty Images)

Министерство международных отношений Ботсваны заявило о стремительном росте граждан, которых обманом или принуждением вовлекают воевать на стороне России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сегодня в субботу министерство опубликовало заявление, в котором содержится предостережение гражданам от принятия предложений о работе без проверки их подлинности. Вся причина в томя что многих обманом заставляют выехать за границу, а затем принудить к участию в боевых действиях против Украины.

"Число граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение, вовлекая в подобные схемы, растет с пугающей скоростью. (Министерство - ред.) продолжает получать душераздирающие звонки от граждан Ботсваны, уже находящихся на передовой, с описанием опасных условий, с которыми они сталкиваются", - говорится в заявлении.

Bloomberg отметило, что ранее в таких странах, как Кения и Южная Африка, были арестованы и обвинены лица, которые вербовали африканцев для участия в российской войне.

К слову, в феврале в отчете некоммерческой организации Inpact, которая реализует программу All Eyes On Wagner, говорилось, что как минимум 316 африканцев погибли в боях против Украины.

Кения в свою очередь заявляла, что на войну были завербованы 1000 ее граждан.

Россия вербует иностранцев на войну против Украины

Напомним, в ноябре 2025 года в Центре противодействия дезинформации заявили, что с начала полномасштабной войны Россия завербовала воевать против Украины граждан из 128 стран.

Также в феврале этого года в Службе внешней разведки Украины сообщили, что Россия активно вербует граждан африканских стран для участия в войне, маскируя это под образовательные программы и гражданское трудоустройства.

В том же месяце глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что в рядах российской армии в войне против Украины участвуют более 1700 граждан.

Уже в феврале Сибига заявил, что Россия продолжает активно вербовать африканцев, но помимо этого, такие случаи участились и в Латинской Америке.

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