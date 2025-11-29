Росія завербувала на війну іноземців зі 128 країн: у ЦПД дізнались, хто воює проти України

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія завербувала на війну іноземців із 128 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України у Telegram .

Аналітики ЦПД додають: сотні й тисячі громадян різних країн були обманом, примусом або за гроші втягнуті в агресію.

"Москва вибудувала транснаціональну систему вербування іноземців, використовуючи обман та кримінальні схеми. У війну проти України залучили громадян десятків країн - від Азії до Африки. Багатьох із них вбили або взяли в полон", - ідеться в інформації Центру.

Також у бойвих діях проти України участь беруть 1338 білорусів.

Із 2022 року Росія завербувала іноземців із 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ, повідомляють аналітики Центру.

Громадяни ПАР на війні проти України

РБК-Україна писало про те, що дочка екс-президента ПАР вербувала найманців на війну проти України.

Уряд ПАР повідомив, що постраждалі громадяни були обманом змушені воювати на Донбасі під приводом вигідних трудових контрактів і працює над їхнім поверненням.

Поліція розпочала розслідування після запиту зведеної сестри Дудузіле Зуми-Самбудли, яка звинуватила її та ще двох осіб у причетності.

Раніше уряд Південної Африки повідомив, що 17 її громадян обманом змусили приєднатися до бойових дій на Донбасі, видавши це за вигідну роботу.

Детальніше про те, як це відбувається, що африканці роблять на фронті, як опиняються у полоні і що думають про росіян після, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.