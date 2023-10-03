Боррель про звіт ЄС по Україні: його ще немає, ми над ним працюємо

У Євросоюзі ще не підготували звіт про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, які необхідні для початку переговорів щодо вступу до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля в інтерв'ю, що транслювалося в ефірі телемарафону.

"Я не можу вам розкрити звіт (про виконання Україною рекомендацій ЄС - ред.), бо його ще немає. Ми працюємо над ним. І мої колеги, і Єврокомісія, і я особисто політично зобов'язані", - сказав він.

За його словами, спершу пропозиції презентуються Єврокомісії, а потім - Європейській раді. Наприкінці року 27 очільників держав та урядів будуть розглядати це питання.

"Повірте мені, це буде об'єктивна оцінка прогресу України. Існує сильний стимул та сильна політична воля ЄС. Я розумію, що ви хочете знати конкретну дату, але вам ніхто її не скаже", - сказав він.

Вступ України до ЄС

Ще минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня повідомлялося, що наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів, а нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава завершує виконання усіх рекомендацій Єврокомісії на урядовому рівні.

Президент Європарламенту Роберта Мецола вважає, що ЄС має розпочати переговори з Україною щодо вступу ще до Різдва.

До того ж, Шмигаль заявляв, що наша країна буде готова до вступу в ЄС протягом двох років.

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