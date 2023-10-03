Боррель об отчете ЕС по Украине: его еще нет, мы над ним работаем

В Евросоюзе еще не подготовили отчет о выполнении Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров по вступлению в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

"Я не могу вам раскрыть отчет (о выполнении Украиной рекомендаций ЕС - ред.), потому что его еще нет. Мы работаем над ним. И мои коллеги, и Еврокомиссия, и я лично политически обязаны", - сказал он.

По его словам, сначала предложения презентуются Еврокомиссии, а затем - Европейскому совету. В конце года 27 глав государств и правительств будут рассматривать этот вопрос.

"Поверьте мне, это будет объективная оценка прогресса Украины. Есть сильный стимул и сильная политическая воля ЕС. Я понимаю, что вы хотите знать конкретную дату, но вам никто ее не скажет", - сказал он.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня сообщалось, что наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что государство завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Европарламента Роберта Мецола считает, что ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении еще до Рождества.

К тому же, Шмыгаль заявлял, что наша страна будет готова к вступлению в ЕС в течение двух лет.

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