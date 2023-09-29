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Шмигаль сказав, коли Україна буде повністю готова до членства в ЄС

П'ятниця 29 вересня 2023 09:39
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Шмигаль сказав, коли Україна буде повністю готова до членства в ЄС Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна протягом двох років буде повністю готова стати членом Європейського союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Шмигаль наголосив, що Україна докладає максимум зусиль для того, щоб стати повноправним членом ЄС і не миритиметься з повільним варіантом вступу.

"Це надзвичайно важливо для всіх українців. Я впевнений, що протягом двох років ми будемо повністю готові стати частиною Європейського союзу", - сказав прем'єр.

У той час як вісім країн отримали статус кандидата в ЄС, включаючи групу країн Західних Балкан, які роками чекали переходу до наступного кроку в процесі вступу, Шмигаль стверджує, що Україна є унікальним випадком.

"Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною у світі, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом Європейського союзу. Жодна інша країна-кандидат на вступ до Європейського союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення - понад 90 відсотків українців, які бажають, хочуть і бажають стати повноправним членом Європи", - наголосив він.

Прем'єр також зазначив, що Україна виконала всі сім умов, висунутих Єврокомісією в червні 2022 року, щоб перейти до наступного етапу процесу вступу. Останньою була нещодавно ухвалена Кабміном постанова щодо визнання прав національних меншин.

"Ми очікуємо, що не пізніше жовтня ми зможемо мати позитивну ситуацію з оцінкою нашого прогресу з боку Європейської комісії та щоб Європейська рада могла проголосувати та прийняти рішення про початок переговорів з Україною", - додав Шмигаль.

Вступ України до ЄС

Торік Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер країна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку. Станом на кінець червня наша країна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

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Евросоюз Вступ в ЄС Денис Шмигаль
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