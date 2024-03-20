Боррель: ЄС буде важко виділити 50 млрд євро для України, якщо США припинять підтримку

Проблеми з допомогою США для України

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

Крім того, Джонсон заявив, що Палата представників розблокує законопроект про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом пакета на 95 млрд доларів. Зокрема, допомога нашій країні буде надаватися за програмою позики або кредитування.

12 березня, адміністрація президента США оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

У Білому домі зазначили, що цих коштів вистачить на закупівлю озброєнь для ЗСУ лише на два тижні.

Програма Ukraine Facility

28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.

Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні без умов. Решту - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Як повідомляло РБК-Україна, інструмент контролю за використанням коштів ЄС для України за чотирирічною програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро матиме три рівні.

Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія виплатила перший транш допомоги у рамках Українського фонду на загальну суму 50 млрд євро. Наразі було переведено 4,5 млрд євро.

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