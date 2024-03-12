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Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги

Україна, Вівторок 12 березня 2024 22:14
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Україна підписала угоду з ЄС про отримання 6 млрд євро допомоги Фото: Україна підписала угоду з ЄС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Європейський Союз підписали угоду щодо перехідного фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до Державного бюджету України вже у березні.

Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською Комісією виконаних індикаторів.

"У рамках механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо", - повідомили в Мінфіні.

Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

“Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання Угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року”, - зазначила Міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Єврокомісія сьогодні, 12 березня, затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу.

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