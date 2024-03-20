Боррель: ЕС будет трудно выделить 50 млрд евро для Украины, если США прекратят поддержку

Проблемы с помощью США для Украины

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине для продления поставок оружия. Причиной является позиция части конгрессменов республиканцев, отказывающихся выносить на голосование и утверждать документ.

После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов в помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам в 96 млрд долларов, но без комплекса защиты южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрено более 60 млрд долларов.

13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывается выносить законопроект на голосование нижней палаты Конгресса.

Кроме того, Джонсон заявил, что Палата представителей разблокирует законопроект о помощи Украине, но документ будет существенно отличаться от принятого Сенатом пакета на 95 млрд долларов. В частности, помощь нашей стране будет предоставляться по программе займа или кредитования.

12 марта администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов. Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

В Белом доме отметили, что этих средств хватит на закупку вооружений для ВСУ всего на две недели.

Программа Ukraine Facility

28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility , в рамках которой Украине предоставят к 2027 году 50 млрд евро долгосрочных кредитов.

Кроме того, Украина и ЕС 12 марта подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств – 6 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в государственный бюджет Украины уже в марте без условий. Остальные - 1,5 млрд евро - Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля за использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.

Сегодня стало известно, что Европейская комиссия выплатила первый транш помощи в рамках Украинского фонда на общую сумму 50 млрд евро. В настоящее время было переведено 4,5 млрд евро.

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