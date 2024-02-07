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Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні та захист кордонів

Вашингтон, Середа 07 лютого 2024 22:13
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Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні та захист кордонів Фото: Сенат США не підтримав законопроект про допомогу Україні та захист кордонів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сенат Сполучених Штатів Америки відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню і нове фінансування для захисту кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання верхньої палати Конгресу США.

У Сенаті США не знайшлося достатньої кількості голосів на підтримку компромісного законопроекту, про який демократи та республіканці домовлялися кілька місяців. Каменем спотикання стало питання захисту кордонів.

Варто зауважити, що провальне голосування за законопроект прогнозували ще вчора, 6 лютого, оскільки його відмовилися підтримувати республіканці.

Але, за інформацією The Hill, лідер демократів у Сенаті Чака Шумера має "план Б". Після провального голосування він внесе на розгляд верхньої палати Конгресу пакет з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, але без захисту кордонів.

Що передувало

Нагадаємо, Конгрес США вже кілька місяців не може надати нове фінансування для допомоги Україні. Це пов'язано з тим, що кошти для України включені до пакету, який запросив президент Джо Байден, з допомогою Ізраїлю та Тайваню, а також захистом кордонів.

Республіканці виступають проти ініціативи Білого дому, вони вимагають більш жорстких заходів щодо міграційної політики.

В останні кілька днів представники Республіканської та Демократичної партій домовилися про компромісний законопроект. Але частина республіканців, зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон, відмовилася підтримувати ініціативу.

Зазначимо, учора, 6 лютого, президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.



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