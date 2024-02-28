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Рада ЄС остаточно схвалила допомогу Україні на 50 млрд євро

Середа 28 лютого 2024 20:04
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Рада ЄС остаточно схвалила допомогу Україні на 50 млрд євро Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Рада Європейського союзу схвалила початок програми Ukraine Facility, в рамках якої Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Вдячний партнерам з ЄС за важливе рішення про підтримку України. Завдяки подальшій активній роботі уряду України та представників Європейської комісії в рамках програми, Україна буде впевнено наближатися до свого європейського майбутнього", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як нагадали у Мінфіні, нещодавно Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Але для того, щоб програма набула чинності, її мала схвалити Рада ЄС, що і сталося сьогодні.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого цього року лідери країн Євросоюзу під час спеціального саміту підтримали надання Україні 50 млрд. євро до 2027 року. Кошти мають передати в рамках програми Ukraine Facility.

Така програма передбачає, що наша країна має виконати низку умов для того, щоб отримувати гроші.

При цьому, як розповіла перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко, план Ukraine Facility все ще має фіналізувати Кабмін і передати до Єврокомісії. Потім ЄС має остаточно його затвердити. Чиновниця очікує, що це станеться у квітні цього року.

Перші гроші в рамках Ukraine Facility Україна планує отримати у березні.

Учора, 27 лютого, джерела РБК-Україна повідомили, що Єврокомісія погодилася майже вдвічі збільшити допомогу в рамках Ukraine Facility у 2024 році.

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