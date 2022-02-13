"Борисполь" о ситуации с авиаперевозками: работаем в штатном режиме

В аэропорту "Борисполь" прокомментировали ситуацию с авиаперевозчиками в Украине. Пресс-служба заявила, что воздушная гавань работает в штатном режиме, но пассажирам нужно следить за расписанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта "Борисполь".

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая высокий уровень авиационной безопасности в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажирам рекомендовано следить за расписанием полетов авиакомпаний на онлайн-табло сайта аэропорта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов следует обращаться к авиакомпаниям, которые их обслуживают.

"В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями", - уточнили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день практически все рейсы выполняются по расписанию.

Отдельно в аэропорту "Борисполь" сообщили об изменении рейсов ряда авиакомпаний: