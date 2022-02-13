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"Борисполь" о ситуации с авиаперевозками: работаем в штатном режиме

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Киев, Воскресенье 13 февраля 2022 15:59
"Борисполь" о ситуации с авиаперевозками: работаем в штатном режиме Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аэропорту "Борисполь" прокомментировали ситуацию с авиаперевозчиками в Украине. Пресс-служба заявила, что воздушная гавань работает в штатном режиме, но пассажирам нужно следить за расписанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook аэропорта "Борисполь".

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая высокий уровень авиационной безопасности в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажирам рекомендовано следить за расписанием полетов авиакомпаний на онлайн-табло сайта аэропорта. По всем вопросам отмены и задержки рейсов следует обращаться к авиакомпаниям, которые их обслуживают.

"В ближайшее время расписание может изменяться. Мы внимательно следим за всеми изменениями", - уточнили в пресс-службе, добавив, что на сегодняшний день практически все рейсы выполняются по расписанию.

Отдельно в аэропорту "Борисполь" сообщили об изменении рейсов ряда авиакомпаний:

  • компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля текущего года.
  • FLY-DUBAI - изменила график полетов с 14 по 28 февраля: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25;
  • QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 - отменила рейс 14 февраля, поскольку будет он будет выполнен на большем воздушном судне по расписанию;
  • AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Отметим, из-за этого уведомления самолет SkyUp не смог вернуться в Украину и приземлился в Кишиневе.

Как сообщалось ранее, Украина не планирует закрывать свое воздушное пространство, а в случае отмены авиарейсов власти обеспечат возвращение украинцев, которые застрянут за границей.

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