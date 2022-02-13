"Бориспіль" про ситуацію з авіаперевезеннями: працюємо в штатному режимі

В аеропорту "Бориспіль" прокоментували ситуацію з авіаперевізниками в Україні. Пресслужба заявила, що повітряна гавань працює в штатному режимі, але пасажирам потрібно стежити за розкладом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook аеропорту "Бориспіль".

"Аеропорт продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи високий рівень авіаційної безпеки в повному обсязі",- йдеться в повідомленні пресслужби.

Пасажирам рекомендовано стежити за розкладом польотів авіакомпаній на онлайн-табло сайту аеропорту. З усіх питань скасування і затримки рейсів слід звертатися до авіакомпаній, які їх обслуговують.

"Найближчим часом розклад може змінюватися. Ми уважно стежимо за всіма змінами",- уточнили в пресслужбі, додавши, що на сьогодні практично всі рейси виконуються за розкладом.

Окремо в аеропорту "Бориспіль" повідомили про зміну рейсів низки авіакомпаній: