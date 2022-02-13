ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Посадка самолета SkyUp в Кишиневе. Украинцев вернут домой автобусами, - МИД

Новина українською →
Кишинев, Воскресенье 13 февраля 2022 11:39
Посадка самолета SkyUp в Кишиневе. Украинцев вернут домой автобусами, - МИД Фото: пассажиров самолета SkyUp доставят в Украину автобусами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинское посольство в Молдове помогает пассажирам самолета авиакомпании SkyUp, который вынужденно приземлился в аэропорту Кишенева. Рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Министерство и посольство держат ситуацию с самолетом SkyUp на особом контроле.

"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание", - сказал Николенко.

Сейчас готовится доставка украинцев в Киеве автобусами. Они уже скоро отправятся в Украину.

"Для этого в Кишенев уже прибыть четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину", - добавил представитель МИД.

Николенко отметил, что МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

Напомним, сегодня авиакомпания SkyUp сообщила о вынужденной посадке рейса Фуншал-Борисполь в Кишиневе.

Добавим, вчера нидерландская авиакомпания KLM отменила рейсы в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Молдова SkyUp
NEWS
Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава
Уже две "желтые". Какова ситуация с карантином в областях Украины: данные Минздрава
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы