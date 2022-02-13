Посадка самолета SkyUp в Кишиневе. Украинцев вернут домой автобусами, - МИД

Украинское посольство в Молдове помогает пассажирам самолета авиакомпании SkyUp, который вынужденно приземлился в аэропорту Кишенева. Рейс не смог зайти в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца самолета.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Министерство и посольство держат ситуацию с самолетом SkyUp на особом контроле.

"Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдовы и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание", - сказал Николенко.

Сейчас готовится доставка украинцев в Киеве автобусами. Они уже скоро отправятся в Украину.

"Для этого в Кишенев уже прибыть четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину", - добавил представитель МИД.

Николенко отметил, что МИД готов оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.