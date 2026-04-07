Борги в Україні стягуватимуть автоматично: чи забиратимуть тепер квартири
В Україні ухвалили закон про автоматичне стягування боргів. Боржникам блокуватимуть операції із майном до повного погашення грошових зобов'язань, однак єдине житло забирати не будуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроєкту №14005.
Головне:
- Запроваджується автоматичне обмеження на продаж та переоформлення майна боржника.
- Нові норми не передбачають конфіскацію єдиного житла - правила залишаються незмінними.
- Обмеження зніматимуться автоматично одразу після повної сплати заборгованості.
Як працюватиме цифрова модель стягнення
Законопроект пройшов уже друге читання, за нього проголосували 228 депутатів.
Головна мета змін - цифровізація виконавчого провадження та мінімізація людського фактора. Нова система інтегрує державні реєстри, банківські установи, бази МВС та нотаріат в єдиний механізм.
Після внесення особи до Єдиного реєстру боржників автоматично вступають у дію такі обмеження:
- Нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди купівлі-продажу або дарування майна.
- Сервісні центри МВС заблокують можливість переоформлення транспортних засобів.
- Банки обмежуватимуть фінансові операції, що можуть бути спрямовані на уникнення стягнення.
Боржник зможе й надалі користуватися своєю власністю, проте втратить право юридично розпоряджатися нею (продавати чи переписувати на третіх осіб) до моменту закриття боргу.
Автоматичне зняття обмежень
Важливою новацією є скасування необхідності додаткових звернень до державних органів після оплати.
Як тільки система зафіксує надходження коштів, вона автоматично підтвердить погашення, виключить особу з реєстру та зніме всі накладені обтяження.
Чи забиратимуть житло
Попри суспільний резонанс, закон не змінює чинний порядок стягнення нерухомості. Питання вилучення майна, як і раніше, вирішується виключно в судовому порядку у виняткових випадках, передбачених законодавством.
Нові правила спрямовані насамперед на закриття "лазівок", які дозволяли боржникам уникати відповідальності через переоформлення активів.
