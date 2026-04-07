Борги в Україні стягуватимуть автоматично: чи забиратимуть тепер квартири

17:08 07.04.2026 Вт
Боржники не зможуть продавати майно чи переоформлювати його
aimg Василина Копитко
Після погашення боргів людину автоматично виключать зі списку боржників (фото: Getty Images)

В Україні ухвалили закон про автоматичне стягування боргів. Боржникам блокуватимуть операції із майном до повного погашення грошових зобов'язань, однак єдине житло забирати не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроєкту №14005.

Читайте також: Мільярдні надходження. Скільки боргів повернули збанкрутілі банки з початку війни

Головне:

  • Запроваджується автоматичне обмеження на продаж та переоформлення майна боржника.
  • Нові норми не передбачають конфіскацію єдиного житла - правила залишаються незмінними.
  • Обмеження зніматимуться автоматично одразу після повної сплати заборгованості.

Як працюватиме цифрова модель стягнення

Законопроект пройшов уже друге читання, за нього проголосували 228 депутатів.

Головна мета змін - цифровізація виконавчого провадження та мінімізація людського фактора. Нова система інтегрує державні реєстри, банківські установи, бази МВС та нотаріат в єдиний механізм.

Після внесення особи до Єдиного реєстру боржників автоматично вступають у дію такі обмеження:

  • Нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди купівлі-продажу або дарування майна.
  • Сервісні центри МВС заблокують можливість переоформлення транспортних засобів.
  • Банки обмежуватимуть фінансові операції, що можуть бути спрямовані на уникнення стягнення.

Боржник зможе й надалі користуватися своєю власністю, проте втратить право юридично розпоряджатися нею (продавати чи переписувати на третіх осіб) до моменту закриття боргу.

Автоматичне зняття обмежень

Важливою новацією є скасування необхідності додаткових звернень до державних органів після оплати.

Як тільки система зафіксує надходження коштів, вона автоматично підтвердить погашення, виключить особу з реєстру та зніме всі накладені обтяження.

Чи забиратимуть житло

Попри суспільний резонанс, закон не змінює чинний порядок стягнення нерухомості. Питання вилучення майна, як і раніше, вирішується виключно в судовому порядку у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Нові правила спрямовані насамперед на закриття "лазівок", які дозволяли боржникам уникати відповідальності через переоформлення активів.

Читайте також про те, що 6 квітня у Раді ухвалили кілька законопроєктів, серед яких - оподаткування цифрових платформ, такі як OLX, а також скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро.

Раніше ми писали про те, що в Україні працюють над законопроєктом про рієлторські послуги. Попри поширену думку, він не зобов'язуватиме громадян залучати посередників при оренді чи купівлі житла та не запроваджуватиме державного регулювання цін.

Більше по темі:
Верховна рада
Новини
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла