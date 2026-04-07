Борги в Україні стягуватимуть автоматично: чи забиратимуть тепер квартири

В Україні ухвалили закон про автоматичне стягування боргів . Боржникам блокуватимуть операції із майном до повного погашення грошових зобов'язань, однак єдине житло забирати не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроєкту №14005 .

Головне: Запроваджується автоматичне обмеження на продаж та переоформлення майна боржника.

Нові норми не передбачають конфіскацію єдиного житла - правила залишаються незмінними.

Обмеження зніматимуться автоматично одразу після повної сплати заборгованості.

Як працюватиме цифрова модель стягнення

Законопроект пройшов уже друге читання, за нього проголосували 228 депутатів.

Головна мета змін - цифровізація виконавчого провадження та мінімізація людського фактора. Нова система інтегрує державні реєстри, банківські установи, бази МВС та нотаріат в єдиний механізм.

Після внесення особи до Єдиного реєстру боржників автоматично вступають у дію такі обмеження:

Нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди купівлі-продажу або дарування майна.

Сервісні центри МВС заблокують можливість переоформлення транспортних засобів.

Банки обмежуватимуть фінансові операції, що можуть бути спрямовані на уникнення стягнення.

Боржник зможе й надалі користуватися своєю власністю, проте втратить право юридично розпоряджатися нею (продавати чи переписувати на третіх осіб) до моменту закриття боргу.

Автоматичне зняття обмежень

Важливою новацією є скасування необхідності додаткових звернень до державних органів після оплати.

Як тільки система зафіксує надходження коштів, вона автоматично підтвердить погашення, виключить особу з реєстру та зніме всі накладені обтяження.

Чи забиратимуть житло

Попри суспільний резонанс, закон не змінює чинний порядок стягнення нерухомості. Питання вилучення майна, як і раніше, вирішується виключно в судовому порядку у виняткових випадках, передбачених законодавством.

Нові правила спрямовані насамперед на закриття "лазівок", які дозволяли боржникам уникати відповідальності через переоформлення активів.