Долги в Украине будут взыскивать автоматически: будут ли забирать теперь квартиры

В Украине приняли закон об автоматическом взыскании долгов . Должникам будут блокировать операции с имуществом до полного погашения денежных обязательств, однако единственное жилье забирать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №14005 .

Главное: Вводится автоматическое ограничение на продажу и переоформление имущества должника.

Новые нормы не предусматривают конфискацию единственного жилья - правила остаются неизменными.

Ограничения будут сниматься автоматически сразу после полной уплаты задолженности.

Как будет работать цифровая модель взыскания

Законопроект прошел уже второе чтение, за него проголосовали 228 депутатов.

Главная цель изменений - цифровизация исполнительного производства и минимизация человеческого фактора. Новая система интегрирует государственные реестры, банковские учреждения, базы МВД и нотариат в единый механизм.

После внесения лица в Единый реестр должников автоматически вступают в действие следующие ограничения:

Нотариусы не смогут удостоверять сделки купли-продажи или дарения имущества.

Сервисные центры МВД заблокируют возможность переоформления транспортных средств.

Банки будут ограничивать финансовые операции, которые могут быть направлены на избежание взыскания.

Должник сможет и в дальнейшем пользоваться своей собственностью, однако потеряет право юридически распоряжаться ею (продавать или переписывать на третьих лиц) до момента закрытия долга.

Автоматическое снятие ограничений

Важной новацией является отмена необходимости дополнительных обращений в государственные органы после оплаты.

Как только система зафиксирует поступление средств, она автоматически подтвердит погашение, исключит лицо из реестра и снимет все наложенные обременения.

Будут ли забирать жилье

Несмотря на общественный резонанс, закон не меняет действующий порядок взыскания недвижимости. Вопрос изъятия имущества, как и раньше, решается исключительно в судебном порядке в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.

Новые правила направлены прежде всего на закрытие "лазеек", которые позволяли должникам избегать ответственности через переоформление активов.