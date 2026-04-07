Долги в Украине будут взыскивать автоматически: будут ли забирать теперь квартиры

17:08 07.04.2026 Вт
Должники не смогут продавать имущество или переоформлять его
aimg Василина Копытко
После погашения долгов человека автоматически исключат из списка должников (фото: Getty Images)

В Украине приняли закон об автоматическом взыскании долгов. Должникам будут блокировать операции с имуществом до полного погашения денежных обязательств, однако единственное жилье забирать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №14005.

Читайте также: Миллиардные поступления. Сколько долгов вернули обанкротившиеся банки с начала войны

Главное:

  • Вводится автоматическое ограничение на продажу и переоформление имущества должника.
  • Новые нормы не предусматривают конфискацию единственного жилья - правила остаются неизменными.
  • Ограничения будут сниматься автоматически сразу после полной уплаты задолженности.

Как будет работать цифровая модель взыскания

Законопроект прошел уже второе чтение, за него проголосовали 228 депутатов.

Главная цель изменений - цифровизация исполнительного производства и минимизация человеческого фактора. Новая система интегрирует государственные реестры, банковские учреждения, базы МВД и нотариат в единый механизм.

После внесения лица в Единый реестр должников автоматически вступают в действие следующие ограничения:

  • Нотариусы не смогут удостоверять сделки купли-продажи или дарения имущества.
  • Сервисные центры МВД заблокируют возможность переоформления транспортных средств.
  • Банки будут ограничивать финансовые операции, которые могут быть направлены на избежание взыскания.

Должник сможет и в дальнейшем пользоваться своей собственностью, однако потеряет право юридически распоряжаться ею (продавать или переписывать на третьих лиц) до момента закрытия долга.

Автоматическое снятие ограничений

Важной новацией является отмена необходимости дополнительных обращений в государственные органы после оплаты.

Как только система зафиксирует поступление средств, она автоматически подтвердит погашение, исключит лицо из реестра и снимет все наложенные обременения.

Будут ли забирать жилье

Несмотря на общественный резонанс, закон не меняет действующий порядок взыскания недвижимости. Вопрос изъятия имущества, как и раньше, решается исключительно в судебном порядке в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.

Новые правила направлены прежде всего на закрытие "лазеек", которые позволяли должникам избегать ответственности через переоформление активов.

Читайте также о том, что 6 апреля в Раде приняли несколько законопроектов, среди которых - налогообложение цифровых платформ, такие как OLX, а также отмена льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро.

Ранее мы писали о том, что в Украине работают над законопроектом о риелторских услугах. Несмотря на распространенное мнение, он не будет обязывать граждан привлекать посредников при аренде или покупке жилья и не будет вводить государственное регулирование цен.

Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света