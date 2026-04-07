Долги в Украине будут взыскивать автоматически: будут ли забирать теперь квартиры
В Украине приняли закон об автоматическом взыскании долгов. Должникам будут блокировать операции с имуществом до полного погашения денежных обязательств, однако единственное жилье забирать не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №14005.
Главное:
- Вводится автоматическое ограничение на продажу и переоформление имущества должника.
- Новые нормы не предусматривают конфискацию единственного жилья - правила остаются неизменными.
- Ограничения будут сниматься автоматически сразу после полной уплаты задолженности.
Как будет работать цифровая модель взыскания
Законопроект прошел уже второе чтение, за него проголосовали 228 депутатов.
Главная цель изменений - цифровизация исполнительного производства и минимизация человеческого фактора. Новая система интегрирует государственные реестры, банковские учреждения, базы МВД и нотариат в единый механизм.
После внесения лица в Единый реестр должников автоматически вступают в действие следующие ограничения:
- Нотариусы не смогут удостоверять сделки купли-продажи или дарения имущества.
- Сервисные центры МВД заблокируют возможность переоформления транспортных средств.
- Банки будут ограничивать финансовые операции, которые могут быть направлены на избежание взыскания.
Должник сможет и в дальнейшем пользоваться своей собственностью, однако потеряет право юридически распоряжаться ею (продавать или переписывать на третьих лиц) до момента закрытия долга.
Автоматическое снятие ограничений
Важной новацией является отмена необходимости дополнительных обращений в государственные органы после оплаты.
Как только система зафиксирует поступление средств, она автоматически подтвердит погашение, исключит лицо из реестра и снимет все наложенные обременения.
Будут ли забирать жилье
Несмотря на общественный резонанс, закон не меняет действующий порядок взыскания недвижимости. Вопрос изъятия имущества, как и раньше, решается исключительно в судебном порядке в исключительных случаях, предусмотренных законодательством.
Новые правила направлены прежде всего на закрытие "лазеек", которые позволяли должникам избегать ответственности через переоформление активов.
Читайте также о том, что 6 апреля в Раде приняли несколько законопроектов, среди которых - налогообложение цифровых платформ, такие как OLX, а также отмена льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро.
Ранее мы писали о том, что в Украине работают над законопроектом о риелторских услугах. Несмотря на распространенное мнение, он не будет обязывать граждан привлекать посредников при аренде или покупке жилья и не будет вводить государственное регулирование цен.