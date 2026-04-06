"Податок на OLX" та скасування пільг на посилки: комітет Ради проголосував за зміни

Сьогодні, 6 квітня парламентський комітет схвалив важливі законопроєкти, які потрібні на вимогу МВФ. Серед них - оподаткування цифрових платформ, такі як OLX, а також скасування пільги на безмитне ввезення посилок вартістю до 150 євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал та народного депутата Ярослав Железняк у Telegram .

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із керівниками комітетів Верховної Ради, під час якої сторони домовилися включити до порядку денного термінові законопроєкти, щодо яких уже є порозуміння.

За її словами, для забезпечення стабільного міжнародного фінансування, зокрема в межах Ukraine Facility та програми МВФ, Україна має виконати свою "домашню роботу" та продовжити необхідні реформи.

Під час зустрічі обговорили ключові норми, потрібні для виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами та подальшого просування євроінтеграційного курсу.

Свириденко подякувала народним депутатам за діалог і готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями.

Також сторони домовилися продовжити консультації щодо інших законопроєктів, які наразі викликають дискусії.

Скасування пільг на посилки

Як розповів Железняк, комітет підтримав законопроєкт №15112-1, який передбачає скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.

Документ є частиною пакета законодавчих змін, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Його підтримали за основу: "за" проголосували 15 членів комітету, ще 7 утрималися.

Очікується, що законопроєкт у вівторок, 7 квітня, винесуть на розгляд парламенту в першому читанні. Після цього документ доопрацьовуватимуть.

Железняк пояснив, що цей законопроєкт є технічним і передбачає внесення змін до Податкового кодексу.

Ключові новації щодо оподаткування посилок планують закріпити у змінах до Митного кодексу, які мають розглянути в межах іншого законопроєкту - № 12360.

За словами депутата, запровадження нових правил не очікується раніше 2027 року і відбудеться лише після готовності відповідної системи.

"Введення в дію закону буде не раніше 2027-го, але тільки після того, як буде рішення Уряду - коли система буде готова. Я переконаний, що це буде значно пізніше 1 січня 2027 року", - сказав Железняк.

Оподатування цифрових платформ

Також сьогодні комітет схвалив законопроєкт про оподаткування цифрових платформ.

Його підтримали 20 голосами "за", ще двоє утрималися. Документ передбачає низку змін, зокрема:

надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах як і для фізичних осіб;

виключення необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;

відміна обов'язковості розкриття банківської таємниці по доходах продавців;

відміна необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту.

Законопроєкт про військовий збір після війни

Комітет з питань податків