Бонус при вступі: у яких областях діють найвищі регіональні коефіцієнти в 2026-му

Під час вступної кампанії абітурієнти можуть отримати додаткові бали до свого конкурсного показника. Уряд застосовує регіональний коефіцієнт, аби заохотити молодь обирати виші в різних регіонах країни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
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Регіональний коефіцієнт (РК) використовується під час розрахунку остаточного конкурсного бала вступника.
Його застосовують автоматично, якщо абітурієнт подає заяву до закладу вищої освіти, який фактично розташований у регіоні, що потребує державного стимулювання та підтримки.
Мета такого інструменту - збалансувати попит на навчання в різних областях. Зокрема, у відносно безпечних регіонах показник залишається базовим, тоді як у прифронтових та прикордонних областях бали суттєво підвищуються, що дає вступникам перевагу в конкурентній боротьбі за бюджетні місця.
Цього року показники регіонального коефіцієнта для конкурсних пропозицій розподілилися так:
Остаточний конкурсний бал вступника формується шляхом множення результатів іспитів (з урахуванням вагових коефіцієнтів предметів НМТ) на показник регіонального коефіцієнта.
Наприклад, якщо університет розташований у Харкові чи Одесі, загальний конкурсний бал вступника збільшується на 7% завдяки коефіцієнту 1,07. У Дніпрі чи Полтаві надбавка становитиме 4%, тоді як для столичних вишів та більшості західних областей коефіцієнт дорівнює одиниці, тобто бал залишається без змін.
З 19 липня по 18.00 1 серпня в Україні йде прийом заяв для вступу на бакалаврат. Абітурієнти через електронні кабінети на порталі ЄДЕБО мають можливість подати 10 заяв, із них 5 - на бюджет. Для більшості спеціальностей на бюджет потрібно щонайменше 130 балів, а для елітних напрямів - 150 балів.
Нагадаємо, що цьогоріч у закладах вищої та фахової передвищої освіти держава виділила понад 166 тисяч бюджетних місць.