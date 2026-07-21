Вступ-2026: де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити свої шанси на бюджет

Під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти можуть відстежувати свою позицію в рейтингу, конкурсні бали та статуси заяв на офіційних онлайн-платформах.

РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа " розповідає, де шукати актуальну інформацію та як користуватися сервісами.

Головне: Де шукати: Рейтингові списки вступників 2026 року публікуються на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA.

Рейтингові списки вступників 2026 року публікуються на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA. Джерело даних: Вся інформація автоматично підтягується з ЄДЕБО та оновлюється щодоби.

Вся інформація автоматично підтягується з ЄДЕБО та оновлюється щодоби. Період публікації: Списки за кожною спеціальністю доступні з 19 липня до завершення зарахування.

Списки за кожною спеціальністю доступні з 19 липня до завершення зарахування. Що можна дізнатися: Конкурсні бали, результати іспитів, поточні статуси заяв та прохідні бали минулих років для оцінки власних шансів.

Конкурсні бали, результати іспитів, поточні статуси заяв та прохідні бали минулих років для оцінки власних шансів. Додатково: Платформа дозволяє переглядати повну інформацію про обраний виш, включно з програмами підготовки, контактами приймальних комісій та вартістю навчання.

Головні платформи для моніторингу

Найбільш надійними джерелами даних, які оновлюються на основі Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), є:

Вступ.ОСВІТА.UA - основний агрегатор, де публікуються рейтингові списки всіх закладів вищої та фахової передвищої освіти України. Як користуватися: обираєте регіон, навчальний заклад та спеціальність. Ви отримаєте повний перелік абітурієнтів з їхніми конкурсними балами, результатами іспитів та статусами заяв у реальному часі.

- основний агрегатор, де публікуються рейтингові списки всіх закладів вищої та фахової передвищої освіти України. обираєте регіон, навчальний заклад та спеціальність. Ви отримаєте повний перелік абітурієнтів з їхніми конкурсними балами, результатами іспитів та статусами заяв у реальному часі. Система ЄДЕБО - офіційний державний ресурс. Тут можна знайти детальну інформацію про конкурсні пропозиції та статус кожної поданої заяви.

Додаткові можливості

Окрім офіційних списків, вступники можуть скористатися такими інструментами:

Сайти університетів: Більшість вишів дублюють рейтингові списки на власних офіційних сайтах (зазвичай у розділах "Вступ" або "Приймальна комісія"). Це зручно, якщо ви хочете перевірити дані лише одного конкретного навчального закладу.

Більшість вишів дублюють рейтингові списки на власних офіційних сайтах (зазвичай у розділах "Вступ" або "Приймальна комісія"). Це зручно, якщо ви хочете перевірити дані лише одного конкретного навчального закладу. Сторонні сервіси (наприклад, AcademHub): дозволяють виконати швидкий пошук абітурієнтів за прізвищем та ініціалами. Система миттєво підтягує всі подані заяви, конкурсні бали та позиції в рейтингах з офіційної бази.

Що можна дізнатися з рейтингів

Рейтингові списки публікуються за кожною спеціальністю окремо в період подання заяв та зарахування (з 19 липня до 1 серпня). У них зазначаються:

Конкурсні бали вступників.

Результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ.

Статус заяви (наприклад, "Допущено до конкурсу", "Рекомендовано до зарахування" тощо).

Для стратегічного планування вступу на сайті Вступ.ОСВІТА.UA можна переглянути статистичні дані за минулі роки. Це допоможе оцінити прохідні бали на бюджет та контракт і спрогнозувати власні шанси на вступ у поточному році.