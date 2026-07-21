Бонус при поступлении: в каких областях действуют самые высокие региональные коэффициенты в 2026-м

В ходе вступительной кампании абитуриенты могут получить дополнительные баллы к своему конкурсному показателю. Правительство применяет региональный коэффициент, чтобы поощрить молодежь выбирать вузы в разных регионах страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
Региональный коэффициент (РК) используется при расчете окончательного конкурсного балла поступающего.
Его применяют автоматически, если абитуриент подает заявление в высшее образование, фактически расположенное в регионе, требующее государственного стимулирования и поддержки.
Цель такого инструмента - сбалансировать спрос на обучение в разных областях. В частности, в относительно безопасных регионах показатель остается базовым, в то время как в прифронтовых и приграничных областях баллы существенно повышаются, что дает поступающим преимущество в конкурентной борьбе за бюджетные места.
В этом году показатели регионального коэффициента для конкурсных предложений распределились следующим образом:
Окончательный конкурсный балл поступающего формируется путем умножения результатов экзаменов (с учетом весовых коэффициентов предметов НМТ) на показатель регионального коэффициента.
Например, если университет расположен в Харькове или Одессе, общий конкурсный балл поступающего увеличивается на 7% благодаря коэффициенту 1,07. В Днепре или Полтаве надбавка будет составлять 4%, тогда как для столичных вузов и большинства западных областей коэффициент равен единице, то есть балл остается без изменений.
С 19 июля по 18:00 1 августа в Украине идет прием заявлений для поступления на бакалавриат. Абитуриенты через электронные кабинеты на портале ЕГЭБО могут подать 10 заявлений, из них 5 - на бюджет. Для большинства специальностей на бюджет требуется не менее 130 баллов, а для элитных направлений - 150 баллов.
Напомним, что в этом году в учреждениях высшего и профессионального высшего образования государство выделило более 166 тысяч бюджетных мест.