Бонус при вступі: у яких областях діють найвищі регіональні коефіцієнти в 2026-му

Під час вступної кампанії абітурієнти можуть отримати додаткові бали до свого конкурсного показника. Уряд застосовує регіональний коефіцієнт, аби заохотити молодь обирати виші в різних регіонах країни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: Коефіцієнти: Найвищий регіональний коефіцієнт (1,07) діє у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Найвищий регіональний коефіцієнт (1,07) діє у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Підтримка регіонів: У Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях коефіцієнт становить 1,04.

У Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях коефіцієнт становить 1,04. Столиця і безпечні райони: У Києві та решті регіонів країни коефіцієнт дорівнює 1,00, тобто бали залишаються без змін.

У Києві та решті регіонів країни коефіцієнт дорівнює 1,00, тобто бали залишаються без змін. Механіка: Показник автоматично множиться на загальний конкурсний бал вступника під час подачі заяви до вишу у відповідній області.

Як працює регіональний коефіцієнт

Регіональний коефіцієнт (РК) використовується під час розрахунку остаточного конкурсного бала вступника.

Його застосовують автоматично, якщо абітурієнт подає заяву до закладу вищої освіти, який фактично розташований у регіоні, що потребує державного стимулювання та підтримки.

Мета такого інструменту - збалансувати попит на навчання в різних областях. Зокрема, у відносно безпечних регіонах показник залишається базовим, тоді як у прифронтових та прикордонних областях бали суттєво підвищуються, що дає вступникам перевагу в конкурентній боротьбі за бюджетні місця.

Розміри регіональних коефіцієнтів за областями

Цього року показники регіонального коефіцієнта для конкурсних пропозицій розподілилися так:

1,07 - у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях;

- у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях; 1,04 - у Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях;

- у Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях; 1,00 - в інших регіонах України та в місті Києві.

Як розраховується бал

Остаточний конкурсний бал вступника формується шляхом множення результатів іспитів (з урахуванням вагових коефіцієнтів предметів НМТ) на показник регіонального коефіцієнта.

Наприклад, якщо університет розташований у Харкові чи Одесі, загальний конкурсний бал вступника збільшується на 7% завдяки коефіцієнту 1,07. У Дніпрі чи Полтаві надбавка становитиме 4%, тоді як для столичних вишів та більшості західних областей коефіцієнт дорівнює одиниці, тобто бал залишається без змін.