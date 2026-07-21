ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Бонус при вступі: у яких областях діють найвищі регіональні коефіцієнти в 2026-му

14:38 21.07.2026 Вт
2 хв
Як ці показники впливають на конкурсний бал абітурієнта?
aimg Василина Копитко
Бонус при вступі: у яких областях діють найвищі регіональні коефіцієнти в 2026-му З 19 липня в Україні триває прийом заяв на вступ у виші (фото: Freepik)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Під час вступної кампанії абітурієнти можуть отримати додаткові бали до свого конкурсного показника. Уряд застосовує регіональний коефіцієнт, аби заохотити молодь обирати виші в різних регіонах країни.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Головне:

  • Коефіцієнти: Найвищий регіональний коефіцієнт (1,07) діє у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.
  • Підтримка регіонів: У Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях коефіцієнт становить 1,04.
  • Столиця і безпечні райони: У Києві та решті регіонів країни коефіцієнт дорівнює 1,00, тобто бали залишаються без змін.
  • Механіка: Показник автоматично множиться на загальний конкурсний бал вступника під час подачі заяви до вишу у відповідній області.

Як працює регіональний коефіцієнт

Регіональний коефіцієнт (РК) використовується під час розрахунку остаточного конкурсного бала вступника.

Його застосовують автоматично, якщо абітурієнт подає заяву до закладу вищої освіти, який фактично розташований у регіоні, що потребує державного стимулювання та підтримки.

Мета такого інструменту - збалансувати попит на навчання в різних областях. Зокрема, у відносно безпечних регіонах показник залишається базовим, тоді як у прифронтових та прикордонних областях бали суттєво підвищуються, що дає вступникам перевагу в конкурентній боротьбі за бюджетні місця.

Читайте також: Вступ-2026: де шукати рейтинг абітурієнтів, щоб оцінити свої шанси на бюджет

Розміри регіональних коефіцієнтів за областями

Цього року показники регіонального коефіцієнта для конкурсних пропозицій розподілилися так:

  • 1,07 - у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях;
  • 1,04 - у Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях;
  • 1,00 - в інших регіонах України та в місті Києві.

Як розраховується бал

Остаточний конкурсний бал вступника формується шляхом множення результатів іспитів (з урахуванням вагових коефіцієнтів предметів НМТ) на показник регіонального коефіцієнта.

Наприклад, якщо університет розташований у Харкові чи Одесі, загальний конкурсний бал вступника збільшується на 7% завдяки коефіцієнту 1,07. У Дніпрі чи Полтаві надбавка становитиме 4%, тоді як для столичних вишів та більшості західних областей коефіцієнт дорівнює одиниці, тобто бал залишається без змін.

Вступ 2026

З 19 липня по 18.00 1 серпня в Україні йде прийом заяв для вступу на бакалаврат. Абітурієнти через електронні кабінети на порталі ЄДЕБО мають можливість подати 10 заяв, із них 5 - на бюджет. Для більшості спеціальностей на бюджет потрібно щонайменше 130 балів, а для елітних напрямів - 150 балів.

Нагадаємо, що цьогоріч у закладах вищої та фахової передвищої освіти держава виділила понад 166 тисяч бюджетних місць.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вступна кампанія Освіта в Україні
Новини
Новий міністр оборони Британії виступив з першою заявою про Україну
Новий міністр оборони Британії виступив з першою заявою про Україну
Аналітика
Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Без "єОселі" деякі девелопери збанкрутували би: інтерв'ю керівника "Укрфінжитла"