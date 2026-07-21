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Бонус при поступлении: в каких областях действуют самые высокие региональные коэффициенты в 2026-м

14:38 21.07.2026 Вт
2 мин
Как эти показатели влияют на конкурсный балл абитуриента?
aimg Василина Копытко
Бонус при поступлении: в каких областях действуют самые высокие региональные коэффициенты в 2026-м С 19 июля в Украине идет прием заявлений на поступление в вузы (фото: Freepik)
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В ходе вступительной кампании абитуриенты могут получить дополнительные баллы к своему конкурсному показателю. Правительство применяет региональный коэффициент, чтобы поощрить молодежь выбирать вузы в разных регионах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Главное:

  • Коэффициенты: Самый высокий региональный коэффициент (1,07) действует в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
  • Поддержка регионов: В Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях коэффициент составляет 1,04.
  • Столица и безопасные районы: В Киеве и других регионах страны коэффициент равен 1,00, то есть баллы остаются без изменений.
  • Механика: Показатель автоматически умножается на общий конкурсный балл поступающего при подаче заявления в вуз в соответствующей области.

Как работает региональный коэффициент

Региональный коэффициент (РК) используется при расчете окончательного конкурсного балла поступающего.

Его применяют автоматически, если абитуриент подает заявление в высшее образование, фактически расположенное в регионе, требующее государственного стимулирования и поддержки.

Цель такого инструмента - сбалансировать спрос на обучение в разных областях. В частности, в относительно безопасных регионах показатель остается базовым, в то время как в прифронтовых и приграничных областях баллы существенно повышаются, что дает поступающим преимущество в конкурентной борьбе за бюджетные места.

Читайте также: Введение-2026: где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на бюджет

Размеры региональных коэффициентов по областям

В этом году показатели регионального коэффициента для конкурсных предложений распределились следующим образом:

  • 1,07 - в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях;
  • 1,04 - в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях;
  • 1,00 - в других регионах Украины и в городе Киеве.

Как рассчитывается балл

Окончательный конкурсный балл поступающего формируется путем умножения результатов экзаменов (с учетом весовых коэффициентов предметов НМТ) на показатель регионального коэффициента.

Например, если университет расположен в Харькове или Одессе, общий конкурсный балл поступающего увеличивается на 7% благодаря коэффициенту 1,07. В Днепре или Полтаве надбавка будет составлять 4%, тогда как для столичных вузов и большинства западных областей коэффициент равен единице, то есть балл остается без изменений.

Поступление 2026

С 19 июля по 18:00 1 августа в Украине идет прием заявлений для поступления на бакалавриат. Абитуриенты через электронные кабинеты на портале ЕГЭБО могут подать 10 заявлений, из них 5 - на бюджет. Для большинства специальностей на бюджет требуется не менее 130 баллов, а для элитных направлений - 150 баллов.

Напомним, что в этом году в учреждениях высшего и профессионального высшего образования государство выделило более 166 тысяч бюджетных мест.

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