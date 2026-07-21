Бонус при поступлении: в каких областях действуют самые высокие региональные коэффициенты в 2026-м

В ходе вступительной кампании абитуриенты могут получить дополнительные баллы к своему конкурсному показателю. Правительство применяет региональный коэффициент, чтобы поощрить молодежь выбирать вузы в разных регионах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Главное: Коэффициенты: Самый высокий региональный коэффициент (1,07) действует в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Самый высокий региональный коэффициент (1,07) действует в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Поддержка регионов: В Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях коэффициент составляет 1,04.

В Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях коэффициент составляет 1,04. Столица и безопасные районы: В Киеве и других регионах страны коэффициент равен 1,00, то есть баллы остаются без изменений.

В Киеве и других регионах страны коэффициент равен 1,00, то есть баллы остаются без изменений. Механика: Показатель автоматически умножается на общий конкурсный балл поступающего при подаче заявления в вуз в соответствующей области.

Как работает региональный коэффициент

Региональный коэффициент (РК) используется при расчете окончательного конкурсного балла поступающего.

Его применяют автоматически, если абитуриент подает заявление в высшее образование, фактически расположенное в регионе, требующее государственного стимулирования и поддержки.

Цель такого инструмента - сбалансировать спрос на обучение в разных областях. В частности, в относительно безопасных регионах показатель остается базовым, в то время как в прифронтовых и приграничных областях баллы существенно повышаются, что дает поступающим преимущество в конкурентной борьбе за бюджетные места.

Размеры региональных коэффициентов по областям

В этом году показатели регионального коэффициента для конкурсных предложений распределились следующим образом:

1,07 - в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях;

- в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях; 1,04 - в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях;

- в Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях; 1,00 - в других регионах Украины и в городе Киеве.

Как рассчитывается балл

Окончательный конкурсный балл поступающего формируется путем умножения результатов экзаменов (с учетом весовых коэффициентов предметов НМТ) на показатель регионального коэффициента.

Например, если университет расположен в Харькове или Одессе, общий конкурсный балл поступающего увеличивается на 7% благодаря коэффициенту 1,07. В Днепре или Полтаве надбавка будет составлять 4%, тогда как для столичных вузов и большинства западных областей коэффициент равен единице, то есть балл остается без изменений.