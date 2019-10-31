Болтона вызвали в Конгресс США для дачи показаний, - Politico

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на информированный источник.

По его информации, Болтон даст показания в следующий четверг, 7 ноября.

Отмечается, что на слушания также пригласили юриста Совета национальной безопасности США Джона Айзенберга и его заместителя Майкла Эллиса. Они должны явиться для дачи показаний в понедельник, 4 ноября.

В Палате представителей отказались комментировать эту информацию.

Напомним, бывший заместитель экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купперман отказался давать показания перед Конгрессом в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, несмотря на повестку.

Также РБК-Украина сообщало, что во вторник, 29 октября, в Конгрессе дал показания по делу об импичменте Трампа директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александр Виндман. Как сообщил чиновник, телефонный разговор между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в июле вызвал у него опасения. Кроме этого он сообщил, что стенограмма разговора, опубликованная Белым домом, является неполной.

Как известно, в этом году Зеленский и Трамп провели встречу в Вашингтоне. После нее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора двух лидеров после победы партии "Слуга народу" на парламентских выборах в Украине.

В ходе этой беседы стало известно, что Трамп пытался давить на Зеленского, чтобы тот начал расследование против сына Байдена. В связи с этим Трамп заморозил военную помощь Украине. В США, после публикации этой стенограммы, Трампу заявили о начале импичмента.