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Экс-заместитель Болтона отказался давать показания в Конгрессе касательно импичмента Трампа

Новости » В мире    28.10.2019 - 17:09
Экс-заместитель Болтона отказался давать показания в Конгрессе касательно импичмента Трампа
Фото: Чарльз Купперман (belsat.eu)

Он намерен дожидаться решения суда

Бывший заместитель экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона Чарльз Купперман отказался давать показания перед Конгрессом в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу, несмотря на повестку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Адвокат Куппермана сообщил, что его клиент не будет давать показание пока суд не вынесет соответствующее решение. Ранее Купперман обратился в суд, чтобы тот определил, обязан ли он давать показания, которые от него потребовали представители Демократической партии США.

Ранее сообщалось, что адвокаты Болтона ведут переговоры с комитетами по вопросам разведки, надзора и иностранных дел. Некоторые представители Демократической партии в комитетах заявили, что бывшему советнику Трампа необходимо дать показания в Конгрессе.

Напомним, 25 октября демократы Палаты представителей отправили повестки чиновникам Белого дома и Государственного департамента для дачи показаний в Конгрессе. Показания в начале ноября должны дать и.о. директора Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, замдиректора Программ национальной безопасности Майкл Даффи и советник Госдепа Ульрих Брехбуль.

Также РБК-Украина писало, что сотрудник Госдепа по Украине Филип Рикер дал показания в Конгрессе. Он сказал, что что не знает о задержке военной помощи Украине.

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