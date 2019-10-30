Стенограмма разговора Трампа и Зеленского неполная, - чиновник

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

В стенограмме отсутствуют некоторые фразы касательно Байдена

В стенограмме телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдена. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности Алекс Виндман во время показаний в Конгрессе в рамках импичмента, передает The New York Times.

По данным издания, Видман, несмотря на попытки, не смог добавить в стенограмму телефонного разговора некоторые фразы касательно главного политического конкурента Трампа. Говорится, что пропущенные фразы касались высказывания Трампа о существовании записей Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленским компании Burisma.

Отмечается, что данные показания американского чиновника заставят следователей задать дополнительные вопросы сотрудникам Белого дома, которые имели доступ к разговору Трампа и Зеленского. Однако пропущенные фразы не меняют смысл жалобы, которая была подана обличителем после общения президентов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместитель бывшего советника Трампа по национальной безопасности Чарльз Купперман отказался свидетельствовать перед Конгрессом в рамках процедуры импичмента президента США, несмотря на повестку.

Также РБК-Украина писало, что сотрудник Государственного департамента США по вопросам Украины Филипп Рикер дал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Он заявил, что не владеет информацией относительно задержки военной помощи Украине.