Болтона викликали в Конгрес США для надання свідчень, - Politico

Демократи в Палаті представників Конгресу США викликали на слухання в рамках імпічменту президента Дональда Трампа його колишнього помічника з національної безпеки Джона Болтона та ще двох ключових співробітників Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. Про це повідомляє газета Politico з посиланням на інформоване джерело.

За його інформацією, Болтон дасть свідчення наступного четверга, 7 листопада.

Наголошується, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга і його заступника Майкла Елліса. Вони повинні з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.

В Палаті представників відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, колишній заступник екс-радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купперман відмовився давати свідчення перед Конгресом у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, незважаючи на повістку.

Також РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 29 жовтня, в Конгресі дав свідчення у справі про імпічмент Трампа директор з європейських справ в Раді національної безпеки США Александер Віндман. Як повідомив чиновник, телефонна розмова між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у липні викликала у нього побоювання. Крім цього він повідомив, що стенограма розмови, опублікована Білим домом, є неповною.

Як відомо, цього року Зеленський і Трамп провели зустріч у Вашингтоні. Після неї Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови двох лідерів після перемоги партії "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні.

У ході цієї бесіди стало відомо, що Трамп намагався тиснути на Зеленського, щоб той почав розслідування проти сина Байдена. У зв'язку з цим Трамп заморозив військову допомогу Україні. У США, після публікації цієї стенограми, Трампу заявили про початок імпічменту.