В США допросили присутствовавшего во время разговора Трампа с Зеленским чиновника

Фото: Владимир Зеленский и Александр Виндман (saraacarter.com)

Александр Виндман выразил обеспокоенность разговором Трампа с Зеленским

Директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Александр Виндман, который присутствовал во время телефонного разговора между президентами Америки Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, дал показания в Конгрессе по делу об импичменте американского президента. Об этом сообщает Reuters.

Во время вступительного словам Виндман заявил, что был обеспокоен телефонным разговором между Трампом и Зеленским.

"Я не думал, что было бы правильным требовать, чтобы иностранное правительство провело расследование по поводу гражданина США, и я был обеспокоен последствиями поддержки Украины со стороны правительства США. Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование в отношении Байденса и Бурисмы, это, вероятно, было бы истолковано как поддержка одной из партий. Все это подорвало бы национальную безопасность США", - сообщил Виндман.

Сообщается, что Виндман стал первым человеком давшим показания по делу об импичменте президента США, который был свидетелем телефонного разговора между Трампом и Зеленским 25 июля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Палата представителей Конгресса США в четверг, 31 октября, будет рассматривать резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Документ установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию записей допросов свидетелей.