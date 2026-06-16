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Bolt объяснил, почему в Украине не хватает курьеров, и рассказал, сколько они зарабатывают

17:35 16.06.2026 Вт
2 мин
Нехватка курьеров особенно ощущается во время тревог и непогоды
aimg Анастасия Мацепа aimg Катерина Гончарова
Bolt объяснил, почему в Украине не хватает курьеров, и рассказал, сколько они зарабатывают Фото: рынок доставки и такси столкнулся с нехваткой кадров (Getty Images)
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Bolt отмечает замедление роста числа водителей и курьеров из-за мобилизации, эмиграции и усиления конкуренции за кадры.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала команда менеджеров Bolt в Украине.

Главное:

  • Привлекать новых курьеров стало сложнее.
  • Спрос на доставку продолжает расти.
  • Средний заработок курьера составляет около 30 тысяч гривен.
  • Наибольший дефицит ощущается во время тревог и непогоды.

Рынок такси и доставки в Украине сталкивается со всё более серьёзным кадровым дефицитом.

В Bolt объясняют, что на ситуацию влияют сразу несколько факторов: мобилизация, эмиграция населения и конкуренция за работников между различными отраслями экономики.

По словам генерального менеджера Bolt в Украине Сергея Павлика, компания наблюдает замедление темпов прироста новых водителей.

''Было бы неправильно связывать это только с мобилизацией, хотя это один из факторов, сильно влияющих на рынок'', – отметил он.

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Генеральный менеджер Bolt Food в Украине Вячеслав Левченко добавил, что привлечение новых курьеров сегодня требует значительно больше времени и ресурсов, чем до полномасштабной войны.

По его словам, спрос на доставку продолжает расти, тогда как количество потенциальных работников сокращается. Особенно ощутимой нехватка курьеров становится во время воздушных тревог, морозов, гололеда и других сложных погодных условий.

В компании сообщили, что средний заработок курьера в настоящее время составляет около 30 тысяч гривен в месяц.

''Это конкурентная необходимость: чтобы удержать предложение на платформе, условия должны быть лучше, чем в альтернативных местах занятости'', – пояснил Левченко.

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