ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Большинство стран мира никогда не признают "выборы" на оккупированном Донбассе, - Порошенко

Новости » Политика    11.11.2018 - 19:48
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Страны Евросоюза и США осуждают проведение боевиками и Россией нелегитимных выборов на Донбассе

Ни одна цивилизованная страна мира никогда не признает так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе, которые в воскресенье, 11 ноября организовала Россия. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга в Париже, передает корреспондент сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, он назвал "выборы" на Донбассе фейковими и призвал страны мира отреагировать на этот процесс. Большинство стран-партнеров Украины осудили проведение таких "выборов".

"Сегодня реакция абсолютного большинства наших партнеров - это и Европейский союз, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и отдельные страны-члены ЕС, четко утверждают, что эти выборы никем не будут признаны. Очень жесткое заявление наших партнеров с Польши, которые призывали к санкциям. А с другой стороны - есть призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих "выборов", - сказал Порошенко.

Большинство стран мира никогда не признают &quot;выборы&quot; на оккупированном Донбассе, - Порошенко

По его словам, все партнеры назвали эти "выборы" брутальным нарушением  минских договоренностей. Также он поблягодарил мировые государства за поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, накануне президент Петр Порошенко призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на так называемых "выборах".

Также в Министерстве иностранных дел Украинызаявили, что результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.

Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном по "выборам" в ОРДЛО Польша призвала к санкциям против организаторов "выборов" в ОРДЛО
Новости Украины Донбассвыборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь