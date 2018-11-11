Большинство стран мира никогда не признают "выборы" на оккупированном Донбассе, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Страны Евросоюза и США осуждают проведение боевиками и Россией нелегитимных выборов на Донбассе

Ни одна цивилизованная страна мира никогда не признает так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе, которые в воскресенье, 11 ноября организовала Россия. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе брифинга в Париже, передает корреспондент сообщает РБК-Украина.

По словам Порошенко, он назвал "выборы" на Донбассе фейковими и призвал страны мира отреагировать на этот процесс. Большинство стран-партнеров Украины осудили проведение таких "выборов".

"Сегодня реакция абсолютного большинства наших партнеров - это и Европейский союз, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и отдельные страны-члены ЕС, четко утверждают, что эти выборы никем не будут признаны. Очень жесткое заявление наших партнеров с Польши, которые призывали к санкциям. А с другой стороны - есть призыв к ответственности Российской Федерации как организатора этих "выборов", - сказал Порошенко.

По его словам, все партнеры назвали эти "выборы" брутальным нарушением минских договоренностей. Также он поблягодарил мировые государства за поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, накануне президент Петр Порошенко призвал жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не голосовать на так называемых "выборах".

Также в Министерстве иностранных дел Украинызаявили, что результаты "выборов" на оккупированном Донбассе не создают никаких правовых последствий и не будут признаны.