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Порошенко проводить переговори з Меркель та Макроном щодо "виборів" в ОРДЛО

Новини » Політика    11.11.2018 - 18:42
Фото: переговори щодо "виборів" на окупованому Донбасі (fb.com /svyatoslav.tsegolko)
Фото: переговори щодо "виборів" на окупованому Донбасі (fb.com /svyatoslav.tsegolko)

Вибори на окупованому Донбасі відбуваються сьогодні, 11 листопада

Президент України Петро Порошенко у Парижі проводить переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-секретаря президента Святослава Цеголка у Facebook.

Як повідомляється, президент обговорює з лідерами Німеччини та Франції ситуацію щодо так званих "виборів" на окупованому Донбасі, які відбуваються сьогодні, 11 листопада 2018 року.

"Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.

Порошенко проводить переговори з Меркель та Макроном щодо &quot;виборів&quot; в ОРДЛО

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