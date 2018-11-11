Порошенко проводить переговори з Меркель та Макроном щодо "виборів" в ОРДЛО

Фото: переговори щодо "виборів" на окупованому Донбасі (fb.com /svyatoslav.tsegolko)

Вибори на окупованому Донбасі відбуваються сьогодні, 11 листопада

Президент України Петро Порошенко у Парижі проводить переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном щодо "виборів" на окупованому Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-секретаря президента Святослава Цеголка у Facebook.

Як повідомляється, президент обговорює з лідерами Німеччини та Франції ситуацію щодо так званих "виборів" на окупованому Донбасі, які відбуваються сьогодні, 11 листопада 2018 року.

"Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", - йдеться в повідомленні.