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Порошенко закликав жителів окупованого Донбасу не голосувати на "виборах"

Новини » Політика    10.11.2018 - 20:49
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Так звані "вибори" у ОРДЛО мають відбутися 11 листопада

Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на так званих "виборах", які мають відбутися у неділю, 11 листопада, у "Л/ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента у Facebook.

За словами президента, за так званими "виборами" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей стоїть Росія, щоб обрати вже призначених ними маріонеток.

"Звертаюся до тих українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях - не віддавайте свій голос, не беріть участь у фейкових виборах", - заявив Порошенко.

 
Спілкування з представниками ЗМІ. Париж, Франція

Звертаюся до тих українців, які зараз вимушені проживати на окупованих територіях - не віддавайте свій голос, не беріть участь у фейкових виборах!

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 10 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше Україна закликала Європейський союз ввести санкції проти всіх, хто бере участь в організації так званих "виборів" на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росію чекає посилення міжнародних санкцій за організацію 11 листопада так званих "виборів" на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Відзначимо, що учасникам організації і проведення "виборів" на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує довічне позбавлення волі.

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