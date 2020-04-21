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Больницу в Одесской области закрыли на карантин из-за роста заражений среди медиков

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 10:34
Больницу в Одесской области закрыли на карантин из-за роста заражений среди медиков
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В городе Подольск больше всего случаев инфицирования среди медработников

В Одесской области на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу Подольска. Об этом сообщил в Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, решение о закрытии медучреждения приняли из-за увеличения заражений среди медицинского персонала.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мер в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", - сообщил Куцый.

Он добавил, что во всех помещениях больницы проведут полную дезинфекцию. В целом в Одесской области коронавирусом заразились 146 жителей региона.

"Из них в Одессе - 43 случая, в Подольске - 37 случаев, в Беляевском районе с городом Теплодар - 27 случаев", - уточнил глава области.

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Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирус диагностировали у 415 граждан, среди которых 64 медицинских работника. Общее число инфицированных по состоянию на утро 21 апреля увеличилось до 6125 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

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