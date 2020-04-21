Больницу в Одесской области закрыли на карантин из-за роста заражений среди медиков

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В городе Подольск больше всего случаев инфицирования среди медработников

В Одесской области на двухнедельный карантин закрыли городскую больницу Подольска. Об этом сообщил в Facebook глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, решение о закрытии медучреждения приняли из-за увеличения заражений среди медицинского персонала.

"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мер в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", - сообщил Куцый.

Он добавил, что во всех помещениях больницы проведут полную дезинфекцию. В целом в Одесской области коронавирусом заразились 146 жителей региона.

"Из них в Одессе - 43 случая, в Подольске - 37 случаев, в Беляевском районе с городом Теплодар - 27 случаев", - уточнил глава области.

Друзі! Станом на цю мить ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 146 випадків захворювання на... Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирус диагностировали у 415 граждан, среди которых 64 медицинских работника. Общее число инфицированных по состоянию на утро 21 апреля увеличилось до 6125 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что Минздрав закупил более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.