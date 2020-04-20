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Минздрав закупил 71 тыс. костюмов биозащиты для врачей, работающих с больными COVID-19

Новости » Медицина     20.04.2020 - 16:28
Минздрав закупил 71 тыс. костюмов биозащиты для врачей, работающих с больными COVID-19
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Закупка была проведена с соблюдением всех процедур, а костюмы биозащиты соответствуют всем стандартам качества

Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает РБК-Украина.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тыс. защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране", - заявила Светлана Шаталова.

Как подчеркнула заместитель министра, закупка была проведена с соблюдением всех процедур, а костюмы биозащиты соответствуют всем стандартам качества. "Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, костюмы биозащиты - стандарта 14126, кроме того, костюмы биозащиты соответствуют требованиям изделий для медицинского использования, а также в своем комплекте имеют бахилы", - подчеркнула Светлана Шаталова.

По словам заместителя министра, стоимость одного костюма составила 488 грн. "Договор уже опубликован и в ближайшее время мы получим эти костюмы в Украине и распределим их по всем регионам. Мы будем уверены, что наши врачи защищены должным образом, а одежду, мы им дадим - отвечать всем необходимым критериям. В этих костюмах врачи будут надежно защищены", - резюмировала заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Напомним, что ранее государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" было поручено закупить защитные костюмы для наших медицинских работников. Впрочем, найденные ими костюмы не соответствовали международным стандартам и не могли должным образом защитить медицинских работников. Именно поэтому Минздрав приняло инициативу в свои руки и провело закупку.

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