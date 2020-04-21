Открытие музеев и посещение парков: Минздрав рассказал, как будут смягчать карантин

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Вместе с тем, еще будет действовать ряд ограничений

В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов также отметил, что на ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

"Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил Степанов.

Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Завтра Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

Вместе с тем, после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.