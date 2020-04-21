ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Открытие музеев и посещение парков: Минздрав рассказал, как будут смягчать карантин

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 10:03
Открытие музеев и посещение парков: Минздрав рассказал, как будут смягчать карантин
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Вместе с тем, еще будет действовать ряд ограничений

В Минздраве рассказали, как будут смягчать карантин в Украине, разрешат посещать парки, откроют музеи и библиотеки. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов также отметил, что на ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина до 12 мая.

"Это продление вызвано уровнем заболеваемости, который есть. В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил Степанов.

Также Минздрав планирует предлагать открытие для посещения музеев и библиотек.

Напомним, в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Больше всего зараженных в Черновицкой области и Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Завтра Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.

Вместе с тем, после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

За сутки госпитализировали более 120 больных COVID-19, - Минздрав Коронавирус в Украине и мире: что известно на 21 апреля
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантин
News
On Top