За сутки госпитализировали более 120 больных COVID-19, - Минздрав

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Еще 8 пациентов выздоровели

За сутки в медицинские учреждения с диагнозом коронавирус госпитализировали 126 украинцев. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минздрава сообщил, что за последние сутки было выявлено 415 новых случаев заражения.

"Из них - 25 детей и 64 медработника. 126 человек госпитализированы. Зафиксировано 10 летальных случаев. При этом 8 пациентов, в том числе один ребенок, выздоровели", - заявил Степанов.

Всего на амбулаторном лечении находится 4 089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро 21 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 6125 граждан. Количество летальных случаев вследствие COVID-19 увеличилось до 161.

Напомним, всего в Украине проведено 61 997 исследований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции - ПЦР. Больше всего инфицированных в Ивано-Франковской области - 988 человек.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.