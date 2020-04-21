Лікарню в Одеській області закрили на карантин через зростання заражень серед медиків

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У місті Подільськ найбільше випадків інфікування серед медпрацівників

У Одеській області на двотижневий карантин закрили міську лікарню Подільська. Про це повідомив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, рішення про закриття медзакладу ухвалили через збільшення заражень серед медичного персоналу.

"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Всі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - повідомив Куций.

Він додав, що у всіх приміщеннях лікарні проведуть повну дезінфекцію. Загалом у Одеській області коронавірусом інфікувалися 146 жителів регіону.

"З них в Одесі - 43 випадки, у Подільську - 37 випадків, у Біляївському районі з містом Теплодар - 27 випадків", - уточнив голова області.

Друзі! Станом на цю мить ДУ "Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України" підтвердив 146 випадків захворювання на... Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Нагадаємо, за останню добу в Україні коронавірус діагностували у 415 громадян, серед яких 64 медичних працівники. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 21 квітня збільшилася до 6125 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.