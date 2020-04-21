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Лікарню в Одеській області закрили на карантин через зростання заражень серед медиків

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 10:34
Лікарню в Одеській області закрили на карантин через зростання заражень серед медиків
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У місті Подільськ найбільше випадків інфікування серед медпрацівників

У Одеській області на двотижневий карантин закрили міську лікарню Подільська. Про це повідомив у Facebook голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, рішення про закриття медзакладу ухвалили через збільшення заражень серед медичного персоналу.

"З огляду на те, що в Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників, обласною комісією з надзвичайних ситуацій було прийнято рішення про посилення карантинних протиепідемічних заходів у місті та районі. Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Всі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування", - повідомив Куций.

Він додав, що у всіх приміщеннях лікарні проведуть повну дезінфекцію. Загалом у Одеській області коронавірусом інфікувалися 146 жителів регіону.

"З них в Одесі - 43 випадки, у Подільську - 37 випадків, у Біляївському районі з містом Теплодар - 27 випадків", - уточнив голова області.

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Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

Нагадаємо, за останню добу в Україні коронавірус діагностували у 415 громадян, серед яких 64 медичних працівники. Загальна кількість інфікованих станом на ранок 21 квітня збільшилася до 6125 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біологічного захисту для медичних працівників, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19.

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